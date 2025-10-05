Asesinaron al líder Rafael Barragán en el barrio Nelson Mandela de Cartagena

Familiares de Rafael Barragán señalaron que el líder no tenía amenazas en su contra. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector de Los Millos, en el barrio Nelson Mandela, en el suroccidente de Cartagena, se registró este fin de semana el asesinato del líder comunitario Rafael Barragán, de 40 años, a quien sujetos armados lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones.

Lea: Prohíben parrillero en moto en Rionegro (Antioquia) por ola de violencia: horarios

Según indicaron las autoridades, los sicarios que se movilizaban en motocicleta alcanzaron a Barragán, quien se movilizaba en un vehículo similar, y le dispararon varias veces, causándole su muerte en el lugar.

El crimen ha causado consternación entre la comunidad porque el hombre de 40 años era reconocido por liderar actividades culturales, especialmente de danza, así como campeonatos de fútbol, entre otras actividades sociales en el sector. Sumado a esto, sus familiares indicaron que era una persona muy querida y que no había recibido amenazas.

“Perdimos a un líder con verdadera vocación, a una persona que nació para ayudar, para ser voz de los que no tienen voz, a un hombre de familia lleno de amor para dar, deseoso de crecer, de aprender, de aportar”, indicó a El Universal un líder del Nelson Mandela.

Le puede interesar: Declararon calamidad pública en Granada, Antioquia, por deslizamiento de tierra

Barragán era el administrador de la página en Facebook de ADN Caribe, en la que resaltaba historias de la cultura de la champeta y talentos de la ciudad, así como algunas noticias del día a día.

Adicionalmente, el hombre fue miembro de la Corporación Colombia Nueva, se formaba para ser promotor social y estudiaba, por una beca, Logística Humanitaria Internacional en una Universidad de España. Además, trabajaba en una discoteca del barrio Nelson Mandela.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal en Zaragocilla. Por su parte, las autoridades indicaron que revisan las cámaras de seguridad, así como hacen las correspondientes inspecciones para dar con el paradero de los responsables y determinar las motivaciones del crimen.

En Cartagena no se registraban asesinatos desde el pasado 2 de octubre. Ese día, en medio de un ataque sicarial contra un hombre, falleció Elsa Esther Orozco Salguedo, víctima de una bala perdida.