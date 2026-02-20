Lluvias en Cali: vendaval y granizada provocaron derrumbes, colapso de vías y redes de luz

Las precipitaciones registradas en los últimos días generaron deslizamientos, caída de árboles y afectaciones en distintos sectores de la ciudad. Foto: Cortesía Secretaría Movilidad de Cali

Las lluvias registradas en las últimas horas en Cali provocaron múltiples afectaciones en distintos puntos de la ciudad, que causaron emergencias principalmente en zonas de ladera y corredores viales.

En la tarde del pasado jueves 19 de febrero, se registró una granizada que provocó el estancamiento de la Avenida Sexta, por lo que se presentaron problemas en la movilidad, mientras que en el sector de Chipichape colapsó el alcantarillado, lo que provocó el encharcamiento de varias viviendas. Algo similar a lo que se reportó en el corregimiento de Montebello, donde el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas.

Adicionalmente, en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, un vendaval dejó sin techo a varias viviendas, así como provocó la ruptura de vidrios de ventanas, mientras que el cuerpo de bomberos indicó que rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en un carro y otras dos arrastradas por la corriente de una quebrada.

Desde esta tarde nuestros equipos están en las calles acompañando a los caleños que resultaron afectados por las lluvias. @BomberosCali119, @RiesgoCali, @DagmaOficial, @cruzrojacol, @DefensaCivilCo y @EMCALIoficial atienden caídas de árboles y daños en algunos techos. Gracias a… pic.twitter.com/2ZFTZTMjRp — Alejandro Eder (@alejoeder) February 20, 2026

Zonas más afectadas

Además de las emergencias señaladas, en San Antonio, El Nacional, Siloé, La Merced, San Bosco y Salomia también se registraron afectaciones por las fuertes lluvias, la creciente de quebradas y la saturación de los suelos, según indicó la alcaldía de Cali. Sumado a esto, Emcali indicó que hubo afectaciones en el suministro de energía por los fuertes vientos y la caída de ramas de árboles, que persistieron hasta la mañana de este jueves.

“Tenemos un reporte oficial de 17 eventualidades que sufrió la ciudad, de las cuales ocho fueron levantamientos de techos, seis volcamientos de individuos arbóreos y tres inundaciones, lo que significa para nosotros una atención de todos los organismos que componen el sistema distrital. Además, el alcalde nos solicita que monitoricemos y estemos preparados para cualquier emergencia”, indicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

Afectaciones en el Valle del Cauca

La situación en el Valle del Cauca no es muy diferente. Las autoridades reportaron emergencias en 11 municipios, entre los que está Ginebra, donde el director de la oficina de Gestión del Riesgo, Jorge Eliécer García Saavedra, señaló que hay 33 familias afectadas tras las lluvias y los fuertes vientos.

Por su parte, Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, indicó a Caracol Radio que atienden emergencias en “el municipio de Palmira, donde se reportaron emergencias en la vereda El Chontaduro y en La Buitrera por fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas; igualmente, el municipio de Ulloa y Calima el Darién“.

Nuevas emergencias por lluvias se reportan hoy en el Valle del Cauca. Un vendaval destecho más de 30 viviendas en los corregimientos de Costa Rica y La Floresta, zona rural del municipio de Ginebra. #MañanasBLU pic.twitter.com/MKG2lyy6AN — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 19, 2026

Sumado a esto, hubo inundaciones en el Cerrito y el desbordamiento de una quebrada que afectó al Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo, Yotoco y Jamundí.

Recomendaciones

Las autoridades hicieron llamados a la comunidad a evitar arrojar residuos a canales y sumideros, práctica que agrava las emergencias durante temporadas de lluvia intensa. Además, se mantiene monitoreo constante en puntos considerados críticos por antecedentes de remoción en masa.

Adicionalmente, se recomienda a la ciudadanía reportar cualquier situación de riesgo y atender las indicaciones oficiales mientras persista la temporada de lluvias.