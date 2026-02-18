Abre 320 becas a jóvenes con proyectos en sus comunidades o entornos, ¿cómo participar?

Jóvenes afrodescendientes e indígenas podrán acceder a becas de formación y mentoría a través del programa DALE FUTUROS 2026, una iniciativa de Manos Visibles. Foto: Cortesía Manos Visibles

La organización Manos Visibles abrió la convocatoria DALE FUTUROS 2026, con la que entregará 320 becas para la formación de liderazgos juveniles afrodescendientes e indígenas en Medellín, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Serán 80 cupos por ciudad, dirigidos a jóvenes entre 18 y 35 años que ya estén impulsando procesos comunitarios con impacto real.

El programa, que cumple 14 años, ha acompañado a más de 1.200 liderazgos que hoy ocupan cargos de incidencia en sectores públicos, privados y comunitarios. La apuesta combina formación presencial, mentorías, acompañamiento individual y trabajo sobre desafíos concretos de cada territorio.

Formación para incidir desde el territorio

DALE FUTUROS propone una visión amplia de la incidencia desde lo territorial, cultural, narrativa, tecnológica, económica e institucional. Los y las participantes de los talleres trabajarán con problemas reales de sus municipios, con el objetivo de transformar decisiones, presupuestos y narrativas desde lo local.

“Estamos convocando a jóvenes que sean arquitectos de soluciones en sus comunidades y acepten el reto de edificar hoy las estructuras del mañana”, explicó Guiliana Brayan, gerente de Empoderamiento Colectivo y de Género de Manos Visibles.

Además, la organización desarrolla otros programas abiertos a juventudes y organizaciones étnicas en Colombia y América Latina. Entre ellos se encuentra Mingalab, una iniciativa de inversión, dotación y coaching para organizaciones comunitarias; los círculos de lectura “Vení, te leo”, que promueven la circulación y reflexión de literatura afro e indígena.

Además, tienen bootcamps de gerencia financiera, espacios de formación regional con tutores de universidades y entidades internacionales. Estos programas se activan de manera permanente y permiten que más jóvenes hagan parte del liderazgo promovido por la organización.

¿Quiénes pueden postularse y qué incluye la beca?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que se autoreconozcan como afrocolombianos, negros, raizales, palenqueros o indígenas, residentes en las cuatro ciudades o en municipios cercanos. Se valoran iniciativas en liderazgo cultural, político, educativo, tecnológico o económico con claridad en el problema y la propuesta de solución.

La beca incluye formación y mentorías, priorización para otros programas de Manos Visibles, acceso a su red de más de 28.000 personas y oportunidades de inversión, empleabilidad y fortalecimiento organizativo.

Fechas clave y cómo postularse

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de febrero a través de la página web de la organización. El programa se desarrollará entre marzo y junio, con encuentros presenciales los sábados y un cierre nacional de juventudes para definir agendas de transformación.

“Hablar de futuros implica construir en el presente”, concluyó Guilana, al invitar a las juventudes a postularse y asumir un rol activo en la transformación del país.