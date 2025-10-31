Papá de joven que murió tras reto en bar rechazó lo dicho por secretaría de Cali

La joven tuvo muerte cerebral. Tenía un hijo de 10 meses. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras confirmarse la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años que presentó complicaciones de salud mientras realizaba un reto con licor que promovía una discoteca, el padre de la mujer se pronunció al respecto y rechazó los pronunciamientos del secretario de Salud de Cali, quien aseguró que no identificaron irregularidades en el bar en el que se registraron los hechos.

Lea: Hinchas del Pereira bloquean varias vías de la ciudad

La muerte de la joven se confirmó el pasado jueves 30 de octubre, poco después de que la familia anunció que había decidido desconectarla, debido a que los médicos les informaron que la mujer tenía muerte cerebral.

Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando María José se encontraba en un bar en la celebración del cumpleaños de una de sus amigas. Ella decidió participar en un reto de bebida de licor que promovía el establecimiento.

Había varios desafíos, como beber por 13 segundos de una botella de aguardiente o tomar tres shot sin tocarlos con las manos. Por cada uno de ellos entregaban pequeños premios, pero si se cumplían los ocho que estaban en la carta, el bar ofrecía una recompensa de COP 1,5 millones.

Le puede interesar: Personería de Cali suspendió al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco

Según confirmó Andrés Ardila, padre de la joven, ella estaba a punto de lograrlo. El último reto era beber ocho shots con un pitillo. “En el video veo que todos los licores son blancos y le dan un trago que es oscuro. Ella lo toma y dice: ‘¿esto qué es?, esto sabe inmundo’ y ella se transforma. La cara le cambia y después de ese trago la cara le cambia. A ella le están haciendo pruebas de toxicología”.

De acuerdo con las autoridades, la joven broncoaspiró e ingresó a un centro de salud donde, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos.

Ante lo ocurrido, el secretario de Salud, Germán Escobar, señaló que no tienen registro de irregularidades en el lugar en el que la mujer realizó el reto, por lo que recomendaron a la comunidad moderar el consumo de alcohol. “Hasta ahora no tenemos ninguna información respecto a que haya incumplido alguna norma. Sin embargo, vamos a reforzar nuestras acciones en el marco de nuestra función de autoridad sanitaria”.

En contexto: Murió mujer que participó en peligroso reto con licor en discoteca de Cali

Este pronunciamiento causó la indignación de Andrés Ardila, quien ha recalcado que el establecimiento no contaba con primeros auxilios, ni con un protocolo de reacción o de acceso a una ambulancia, pese a la peligrosidad del reto.

De la misma forma, Ardila ha mencionado que los acompañantes de María José señalaron que los propietarios del bar habían sido negligentes en la atención, por lo que además de que la joven habría dejado de respirar por varios minutos, fueron sus amigos quienes la trasladaron en un taxi a un centro de salud.

“La discoteca hasta el día de ayer estaba promoviendo el reto y subió el premio a 2 millones de pesos. Es algo absurdo y no quiero que se repita. Estoy acongojado, pero también indignado con lo que dijo este secretario de Salud de que la discoteca cumple con todo (...). Vamos a tomar instancias legales, esto nos destruyó la vida, mi hija tenía una hija de 10 meses”, dijo a Caracol Radio Ardila, quien añadió que los propietarios de la discoteca no se han comunicado con ellos.

“En los videos se ve que mi hija pide agua y se la niegan. Esto es una cosa impresionante, para que ahora venga un servidor público a decir semejante estupidez, cuando hay videos y pruebas de que en esa discoteca no había nadie que hubiera podido ayudar a mi hija”, agregó Ardila.

La familia de María José Ardila está convocando a una velatón el próximo sábado primero de noviembre, en el Parque de las Banderas, para exigir justicia y medidas que prevengan este tipo de situaciones.