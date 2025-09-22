Más de 350 mil habitantes no tendrán agua en Neiva: revise los sectores afectados

Imagen de referencia. Los cortes afectarán a ocho comunas y se extenderán por 48 horas. Foto: Istock

Desde la noche de este lunes 22 de septiembre hasta el miércoles 24, más de 350 mil habitantes de Neiva estarán sin servicio de agua potable. Así lo anunció Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, para realizar trabajos de modernización tecnológica, repotenciación y optimización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Recreo, y de la misma forma en los sistemas de almacenamiento y distribución.

La suspensión afectará a cerca del 85% de la población en ocho comunas de la capital huilense. Las comunas en donde suspenderán por completo el servicio o se presentarán bajas presiones son: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

La medida iniciará desde la noche del lunes y se extenderá por 48 horas para permitir la ejecución de las obras necesarias con total seguridad y eficiencia.

“Los trabajos contemplan la instalación de válvulas de control en la salida de los tanques de almacenamiento, así como la adecuación de cuatro válvulas de 24 pulgadas en el sector del reservorio. Para ello, será necesario realizar un cierre preventivo en dicho punto estratégico, lo que implica jornadas continuas de trabajo durante los dos días”, explicó Mauricio Rodríguez, subgerente operativo de Las Ceibas.

Según la información de la empresa, estas válvulas permitirán un mejor control en la salida del agua almacenada y optimizarán la distribución hacia diferentes zonas de la ciudad, haciendo el sistema más eficiente y preparado para atender emergencias.

Entre otros de los trabajos desocuparán los tanques de almacenamiento de agua y con ello el cloro gaseoso que se almacena, para evitar riesgos en los operarios quienes ingresarán a cada una de las superficies e instalarán una válvula de 20 pulgadas en la Línea Norte.

Por su parte, el gerente de la entidad, Andrés Charry, señaló que, aunque la suspensión temporal es un inconveniente para la mayoría de los usuarios, es una acción necesaria para garantizar un servicio más seguro, eficiente y estable a largo plazo.

La empresa organizó el suministro de agua mediante vehículos cisterna para hospitales, centros educativos y centros de reclusión, para mitigar el impacto de la suspensión y asegurar que estas instituciones prioritarias no queden sin acceso al agua durante las labores.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que se preparen con anticipación almacenando agua en sus hogares y así evitar mayores complicaciones durante la suspensión. Y aseguraron que en la noche del miércoles o a más tardar en la mañana del jueves 25 el servicio estaría restablecido.

“El equipo técnico y operativo de Las Ceibas EPN trabajará de forma continua para realizar estas maniobras de la forma más eficiente y minimizar al máximo el impacto en el servicio de agua para toda la comunidad apoyándonos de las otras PTAP El Jardín y Kennedy”, concluyó la entidad.