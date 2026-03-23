Lo que se sabe de la muerte de joven dentro de Univalle; hay varias preguntas

El hecho ocurrió en la sede Meléndez, en el sur de Cali, durante la madrugada del fin de semana.

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La muerte de un joven al interior de la Universidad del Valle, en Cali, durante este fin de semana, es materia de investigación y sigue rodeada de incertidumbre, ante la falta de una versión oficial clara sobre lo ocurrido.

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El hecho se registró en la sede Meléndez, en el sur de la ciudad, durante la madrugada y ha generado preocupación en la comunidad universitaria, especialmente por las condiciones en las que se produjo el incidente dentro del campus.

Lo que se sabe hasta ahora

El joven identificado como Juan David Valledales, de 26 años, quien había estado vinculado a la universidad en el pasado, se movilizaba en una motocicleta dentro del campus cuando ocurrió el accidente.

Sobre lo que ocurrió, el subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar, explicó que “es una persona que estaba haciendo una especie de recorrido dentro de la universidad y, por motivos que son parte de la investigación, pierde el control de la motocicleta, se presenta un volcamiento y cae muy cerca de un canal de aguas lluvias”.

Versiones en verificación

En paralelo, han circulado diferentes versiones sobre lo ocurrido; entre ellas, se señala que el joven habría salido de una actividad dentro del campus en horas de la madrugada y que, presuntamente, estaría bajo los efectos del alcohol al momento de tomar la motocicleta.

Otra versión indica que habría realizado maniobras con el vehículo antes de perder el control, lo que habría derivado el accidente. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido validada oficialmente.

Investigación en curso y reacción

Tras lo ocurrido, en redes sociales comenzó a circular un video en el que se observan momentos posteriores al accidente, donde el joven es atendido por personal de emergencia que intentaba reanimarlo en el lugar. Además, se conoció que el Cuerpo de Bomberos de Cali registró a las 2:21 de la madrugada la atención de una emergencia médica en el barrio Meléndez, que podría estar relacionada con este caso.

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De acuerdo con información conocida a través de medios locales, el joven no era estudiante activo de la Universidad del Valle, aunque había tenido vínculos con la institución en el pasado. Sin embargo, hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial detallado por parte de la universidad sobre el caso.