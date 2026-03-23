Turista británico murió ahogado en Cartagena; había viajado para su matrimonio

Con este caso, ya son dos las muertes por inmersión registradas en lo corrido de 2026 en estas playas que han advertido riesgos por el fuerte oleaje. Foto: Ricardo Maldonado Rozo - EFE

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Un turista británico de 30 años murió ahogado durante este fin de semana en las playas de El Laguito, en Cartagena, en un hecho que enluta a la ciudad y vuelve a poner el foco sobre las condiciones para los bañistas. La víctima, identificada como James Michael Winkles, había llegado al país junto a su pareja para celebrar su matrimonio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades distritales, el hombre ingresó al mar en la mañana, pese a las condiciones meteomarinas adversas que se registraban en ese momento. Aunque al lugar acudieron salvavidas, organismos de socorro y unidades de la Policía, solo pudieron confirmar su fallecimiento tras ser sacado del agua. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los análisis para establecer con exactitud las causas de la muerte.

Condiciones del mar bajo alerta

El Distrito de Cartagena y la Capitanía del Puerto habían advertido previamente sobre el aumento en la intensidad de los vientos y el oleaje durante este fin de semana, especialmente entre domingo y lunes, lo que incrementa el riesgo para los bañistas en sectores abiertos como El Laguito.

En ese sentido, las autoridades reiteraron el llamado a turistas y residentes a “acatar las recomendaciones de seguridad y respetar la señalización en las playas. Las condiciones del mar pueden cambiar de manera repentina y generar corrientes peligrosas”, han insistido desde organismo marítimos, al advertir sobre el riesgo de ingresar al agua en medio de estas condiciones.

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Un viaje que terminó en tragedia

Winkles había llegado a Cartagena días atrás y se encontraba en el sector turístico de El Laguito. Según la información preliminar, su visita estaba relacionada con la celebración de su matrimonio junto a su pareja, lo que ha generado una ola de mensajes de condolencia entre residentes, turistas y actores del sector hotelero.

“Es fundamental respetar las condiciones del mar y las indicaciones de seguridad”, reiteraron desde el sector turístico, insistiendo en la necesidad de extremar precauciones para evitar este tipo de sucesos.

Desde el Distrito indicaron “que el caso sigue en verificación, mientras se mantiene el monitoreo constante de las condiciones marítimas, ante la persistencia de factores climáticos que elevan el riesgo en varias playas de la ciudad”.

Un sector con antecedentes recientes

El caso no es aislado y vuelve a generar preocupación sobre la seguridad en esta zona. Con esta muerte, ya son dos los hechos similares registrados en lo corrido de 2026 en las playas de El Laguito.

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A comienzos de febrero, el joven chef Samuel Peñates Cortina, de 21 años, quien fue arrastrado por una corriente en el mismo sector. Su cuerpo fue hallado días después, en medio de operativos de búsqueda que se extendieron por varias jornadas. Estos antecedentes han llevado a reforzar los llamados de prevención, especialmente en temporadas marcadas por fuertes vientos y oleaje elevado.