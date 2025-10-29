Lo que se sabe de la muerte de policía de Nueva York tras cirugía estética en Cali

Imagen de referencia. Alicia Stone se encontraba en un hotel de Cali, recuperándose de una intervención estética. Foto: Getty Images

Las autoridades investigan las causas de la muerte de Alicia Stone, una detective de la Policía de Nueva York, que falleció en un hospital de Cali tras ser hallada inconsciente en la habitación del hotel. La mujer se había realizado una semana antes una liposucción y levantamiento de glúteos en la capital vallecaucana.

La detective de 40 años llegó el pasado 16 de octubre a la ciudad con la intención de realizarse las intervenciones estéticas al tiempo, por lo que, ante el riesgo, decidió quedarse a pasar la recuperación en un hotel en el sur de Cali, donde finalmente fue encontrada inconsciente y trasladada a la Fundación Valle del Lili. Allí murió.

Ante lo ocurrido, Michael Stone, esposo de la detective, pidió investigaciones debido a que, como lo explicó al Daily News, “el médico que me llamó desde Colombia solo me dijo que mi esposa acababa de fallecer. No tenía ninguna información que darme cuando le pregunté (…) algo no cuadra”.

Además, indicó que “podría haber sido un ataque cardíaco o un coágulo de sangre”. Sobre esto, la Fiscalía abrió investigaciones para determinar si detrás del fallecimiento de la extranjera habría negligencia médica.

¿Quién era la detective Alicia Stone?

Alicia Stone, era dominicana, trabajaba desde hace 13 años en el Departamento de Policía de Nueva York. Actualmente, laboraba en la Oficina de Asuntos Internos y era madre de tres hijos. Su esposo resaltó que era reconocida por su ética profesional.

Michael Stone añadió que la mujer se contactó con su familia un día antes y les aseguró que se sentía bien. Por el momento, se conoce que la Policía de Nueva York estaría realizando trámites para seguir el caso, mientras que sus allegados recaudan fondo para garantizar el traslado del cuerpo a Estados Unidos.