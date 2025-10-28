Capturaron tres mujeres que realizaban cirugías ilegales en Medellín; así operaban

Imagen de referencia. Las mujeres operaban principalmente en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Foto: Pexels / Anna Shvets

En Medellín, capturaron a tres mujeres señaladas de realizar cirugías estéticas ilegales en diferentes viviendas de la ciudad. Según la Fiscalía, que dio a conocer el caso este martes 28 de octubre, las acusadas atendieron a cerca de 48 mujeres y 24 de ellas denunciaron infecciones, deformidades o daños funcionales permanentes.

Las mujeres fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes, según la investigación, no tenían formación requerida para practicar procedimientos estéticos, ni las condiciones sanitarias.

Los procedimientos eran promocionados en redes sociales y tras agendar las citas, realizaban las intervenciones en viviendas adaptadas como quirófanos improvisados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin equipos adecuados ni medidas de higiene.

Al parecer, el procedimiento más ofrecido por las mujeres era llamado “lipólisis láser con transferencia glútea”, que consistía en extraer grasa con una cánula asistida por láser y luego la inyectaban en otras zonas del cuerpo para aumentar el volumen. La Fiscalía determinó que las tres mujeres no contaban con las certificaciones médicas para realizar este tipo de intervenciones.

Además, las víctimas denunciaron que tras sufrir complicaciones acudieron nuevamente al supuesto centro estético, pero no recibieron respuestas ni ayudas por los daños ocasionados.

Las mujeres fueron presentadas por la Fiscalía Seccional Medellín ante un juez de control de garantías, que les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas. Ninguna de las tres aceptó los cargos y el juez ordenó medida de aseguramiento carcelario mientras avanza su proceso judicial.

Por su parte, el ente acusador advirtió sobre los riesgos a los que se exponen cuando acuden a centros estéticos no autorizados, y reiteró que este tipo de procedimientos deben llevarse a cabo por profesionales certificados y bajo las condiciones adecuadas. Además, pidió a otras posibles víctimas a que realicen las respectivas denuncias para fortalecer el proceso y evitar que se repitan este tipo de prácticas.