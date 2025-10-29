Día sin carro y sin moto en Manizales: lo que debe saber de la jornada voluntaria

En el Día sin carro y sin moto en Manizales se harán actividades pedagógicas para promover el uso de medios de transporte sostenibles. Foto: Alcaldía de Manizales

Desde las 6:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. se realiza este miércoles 29 de octubre una nueva jornada del día sin carro y sin moto en Manizales, en el marco de la semana de la movilidad en la ciudad, en la que además hoy se celebra el Día del ciclista, por lo que se busca promover el uso de medios de transporte sostenibles.

“Queremos que este día sea una oportunidad para reflexionar sobre cómo nos movemos y cómo podemos hacerlo mejor. Un solo día sin carro y sin moto puede mostrar el impacto positivo de nuestras decisiones en el aire que respiramos y en el bienestar colectivo”, dijo el secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro.

La alcaldía optó por decretar que la medida sea voluntaria para apelar al compromiso ciudadano, por lo que se promueve como una medida pedagógica para incentivar el uso de la bicicleta, la caminata y los medios de transporte como el cable aéreo.

Desde la administración municipal se resaltó que por cada carro que permanece estacionado un día se evita la emisión de hasta cuatro kilogramos de dióxido de carbono, así como se aporta a la reducción del ruido, por lo que han invitado a la ciudadanía a reducir su uso.

Sumado a esto, durante el día se harán mediciones de calidad del aire junto a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), así como se tienen prevista una serie de actividades.

De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida Manizales 2024 de Manizales Cómo Vamos, entre 2023 y 2024, el uso del transporte público en la ciudad pasó del 48 % al 52 %, mientras que el del carro pasó del 40 % al 30 %. Por su parte, las caminatas pasaron del 11 % al 14 %, así como la bicicleta pasó del 1 % al 3 %.

Actividades del Día sin carro y sin moto en Manizales

Campaña tropa por la vida

Hora: De 8:00 a.m. A 12:00 m.

Lugar: Plaza de Bolívar

Capacitación en primeros auxilios para ciclistas

Hora: De 8:00 a.m. A 111:00 a.m.

Lugar: Los Rosales

Espacios libres, caminos seguros

Hora: 9:00 a.m. A 11:30 a.m.

Lugar: Zona comercial San José

Ciclista ejemplar: respeto y prevención

Hora: 10:00 a.m. A 12:00 m.

Lugar: Cerro de Oro y bahía situada por el colegio El Rosario

Ruta educativa: pedalea con seguridad

Hora: 1:00 p.m. a 3:30 p.m.

Lugar: Edificio La Estación

Equipamiento vial: protección personal en la vía

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Lugar: sector La Pipa

MZL Rolling Fest

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: ciclorruta