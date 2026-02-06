Lo que se sabe de los dos hombres hallados muertos en la vía al cerro de Cristo Rey en Cali

Dos hombres fueron asesinados con arma de fuego en la vía que conduce al cerro Cristo Rey. Foto: Secretaria de Turismo de Cali

Las autoridades investigan un doble homicidio registrado en la vía que conduce al cerro Cristo Rey, donde fueron encontrados en la noche del pasado jueves 5 de febrero los cuerpos sin vida de dos hombres con heridas causadas por arma de fuego. El hallazgo se produjo en un corredor que conecta áreas rurales con el casco urbano de la capital del Valle del Cauca.

Los cuerpos fueron hallados a pocos metros de distancia

De acuerdo con las autoridades, uno de los cuerpos fue encontrado a un costado de una camioneta que estaba aún encendida, mientras que el otro estaba ubicado a pocos metros del lugar, lo que llevó a las autoridades a considerar que los asesinatos se habrían cometido en el mismo hecho criminal. El lugar fue acordonado para permitir el levantamiento de los cuerpos y garantizar la preservación de las evidencias.

El coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que tras el hallazgo se activaron rutas y protocolos judiciales. Además, señaló que “se están revisando cámaras de seguridad del sector y estableciendo si se trata de un mismo hecho criminal”.

Identificaron a los muertos en Cristo Rey

Las víctimas fueron identificadas como Fabio Cedeño, de 50 años, y Jefferson Perea, de 41 años. Según las primeras indagaciones, ambos hombres habrían sido atacados por sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte. Las autoridades continúan recopilando información y analizando registros de cámaras de seguridad y testigos para identificar a los responsables.

Hasta el momento no se han reportado capturas. La policía reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en la investigación y dar con los responsables.

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, en lo que va corrido del año se han registrado 94 asesinatos en la ciudad, que es similar a los datos registrados para el mismo periodo del año pasado.