Lo que se sabe del asesinato de extranjero avenida Pachoancho de Cali

Sobre la avenida Pasoancho, en el sur de Cali, se registró en la noche del pasado martes 26 de agosto una balacera en medio de la cual falleció el conductor de un vehículo particular, que era un joven venezolano.

De acuerdo con las autoridades, sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon en reiteradas ocasiones contra Yorman José Rivas Figueroa, quien iba manejando un vehículo negro. Debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

Sobre la víctima, el brigadier general Henry Bello aseguró que se trataba “de un ciudadano de 24 años de edad que se movilizaba en un vehículo. Es un ciudadano extranjero que llevaba varios años en la ciudad de Cali”. El hombre no tenía antecedentes.

Además, Bello indicó que la víctima “trabajaba en plataformas digitales y a eso se dedicaba acá en la ciudad de Cali”.

Ante lo ocurrido, en el lugar hicieron presencia uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y del CTI, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo. A la par, a lo largo de la mañana de este miércoles 27 de agosto, agentes de Tránsito instalaron puestos de control en la zona.

“El día de hoy (miércoles) vamos a seguir en ese sector de la comuna 17 recolectando elementos materiales probatorios como son los circuitos cerrados de televisión y también buscando otros testigos presenciales que estaban sobre las 8:30 p.m. en el sector”.

“La muerte acecha en cada calle de Cali, la ciudadanía a merced de la criminalidad. Si no invertimos más recursos en seguridad, estaremos condenados a vivir bajo el yugo del miedo“, indicó el concejal Roberto tras publicar una imagen del asesinato.

Este asesinato se suma a la seguidilla de crímenes registrados el pasado lunes 25 de agosto. En diferentes partes de la ciudad fueron asesinados cuatro jóvenes. Entre los casos se encuentra el de uno de 24 años al que le dispararon en el barrio Sanín. Aunque alcanzó a ser trasladado con vida a un centro asistencial, falleció poco después de ingresar.

En la invasión Brisas de las Torres, un joven de 22 años fue asesinado con arma blanca, mientras que en los barrios Altas de Santa Elena y República de Israel les dispararon a dos hombres de 19 y 22 años, respectivamente. Todos murieron.

De acuerdo con el observatorio de seguridad y Justicia de Cali, en la ciudad se han registrado 635 homicidios a lo largo de este año, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.