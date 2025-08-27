Las razones que tienen al Metro de Medellín entre los mejores sistemas del mundo

El metro de Medellín moviliza a diario a más de un millón de personas. Foto: Metro de Medellín

Un nuevo reconocimiento obtuvo en los últimos días el Metro de Medellín por parte de la revista Condé Nast Traveler, especializada en turismo de lujo y estilo de vida, que incluyó al sistema de transporte paisa dentro de los nueve mejores del mundo, junto a otros como el de Hong Kong, Londres, Washington y Estocolmo.

La revista destacó a los medios de transporte que han innovado y se “han convertido en atracciones por sí mismos, con impresionantes obras de arte, arquitectura y diseño”, así como priorizan las necesidades de los usuarios, y se destacan por ser sostenibles y eficientes, entre otros factores.

Sobre el Metro de Medellín, la revista indicó que es un medio de transporte que “puede ser divertido, funcional y ayudar a mejorar una ciudad entera”, así como destacó su limpieza y los sistemas integrados: el tranvía, la línea de buses y la red de metrocables, que considera la verdadera atracción.

“Aunque los teleféricos se han utilizado tradicionalmente para el turismo, Medellín fue la primera ciudad en incorporarlos a su sistema de transporte público masivo. Los teleféricos conectan el centro de Medellín con comunidades aisladas por las empinadas colinas que rodean la ciudad montañosa, reduciendo en algunos casos un trayecto de dos horas a tan solo 30 minutos”, indica la revista.

Por ello, la publicación recomendó visitar la línea K, que es la que lleva hasta al parque Arví, uno de los atractivos turísticos de la ciudad, donde se puede hacer senderismo y observación de aves.

Ante el reconocimiento, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, agradeció el reconocimiento y a los usuarios por “la cultura metro que es un factor diferenciador importante. Quiero agradecer por el buen comportamiento y a que vivimos la cultura metro tenemos a un medio de transporte que es único en el mundo”.

El metro de Medellín cuenta con 12 líneas, de las cuales seis son de metrocables. La red cubre 85,12 kilómetros y cuenta con 94 estaciones, paradas y paraderos, por las que se movilizan a diario más de un millón de personas.

En la publicación también se destacó el sistema de transporte de Hong Kong por su accesibilidad, bajos costos y servicios añadidos dentro de las estaciones, entre los que están“wifi gratuito, puntos de carga y baños públicos limpios; muchas ahora también incluyen salas de lactancia”.

También se destaca el de Nueva Delhi, por ser un referente de limpieza, seguridad y eficiencia, además de ser uno de los primeros en recibir créditos de carbono de la ONU; el de Tokio por facilitar las nomenclaturas y numeración de las estaciones, y el de Londres, del que destaca la Línea ferroviaria Elizabeth, inaugurada en 2022, de bajo consumo y que conecta a la periferia de la ciudad con su centro.