Los cambios que se anunciaron en el ingreso a Cristo Rey en Cali

La estatua fue inaugurada el 25 de octubre de 1953 como una conmemoración de los cincuenta años del fin de la Guerra de los Mil Días. Foto: Secretaria de Turismo de Cali

La alcaldía de Cali anunció que hará nuevos cambios en los horarios y condiciones de ingreso al Cristo Rey y al parque de la Biodiversidad COP16, en Pance, tanto para los turistas como para los locales.

Dentro de las novedades, la administración señaló que el control de los dos espacios ahora estará en manos del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y la Corporación para la Recreación Popular (CRP).

Nuevos horarios en Cristo Rey de Cali

Con este cambio, desde el pasado lunes 17 de noviembre se ampliaron los horarios para visitar al Cristo Rey, que ahora estará abierto desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

“Tendremos horarios de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. para que los deportistas ingresen directamente al monumento a realizar sus ejercicios. De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. habrá vía libre para que la ciudadanía pueda recorrer no solo el monumento, sino también todos los sitios aledaños. Y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. volvemos a abrir para que la gente pueda disfrutar de este monumento de Cristo Rey”, explicó Óscar Guzmán, gerente del CRP.

Sumado a esto, la nueva administración de la zona indicó que se mantendrán las visitas guiadas en los horarios: 9:00 a.m., 12:00 m. y 3:00 p.m. Mientras que el paso al parque de la Biodiversidad estará habilitado de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., exceptuando los lunes o los martes, si el primer día de la semana es festivo.

Finalmente, se explicó que ahora habrá 32 personas adicionales distribuidas en el Parque de la Biodiversidad COP16 (6 personas) y en los tramos 3 y 5 del Cristo Rey (28 personas), así como ya no será necesario inscribirse para ingresar a estos lugares.

“Estamos muy emocionados por esta nueva apertura del Ecoparque Cristo Rey. Estamos organizando un empalme con la CRP; nuestro equipo de conservación de ecosistemas ha venido haciendo un largo trabajo con los guías”, añadióLina Marcela Botía, directora del DAGMA.