Un millón de personas no tendrán agua en el Valle del Aburrá: horarios y barrios

Esta semana alrededor de un millón de personas se quedarán sin agua en Medellín y parte del Valle del Aburrá por trabajos de mantenimiento y modernización que se realizarán en la planta de tratamiento de agua potable Manantiales, según informó EPM.

Para esto se hará la suspensión escalonada del servicio de acueducto en 26 circuitos de Bello, Copacabana, Girardota y el norte de Medellín, que irán desde el jueves 9 hasta el lunes 13 de octubre y afectarán a 438.405 líneas de las que se surten 1.139.853 personas.

Según el vicepresidente de Aguas y Saneamiento de EPM, Alejandro Iglesias, las obras hacen parte de un plan de modernización que busca garantizar la prestación del servicio en el futuro frente al crecimiento poblacional y la variabilidad climática. Además, resaltó que en algunas zonas los cortes durarán hasta tres días.

En las obras se invertirán $312.000 millones para la instalación de seis compuertas que reducirán las interrupciones programadas, un montaje de nuevas tuberías para dosificación de químicos en la potabilización, además de la reparación de la junta del sifón Niquía–Manantiales, que conecta el embalse de Río grande II con la planta.

Por los cortes se dispondrán 58 rutas de carrotanques (48 para el sector residencial y 10 para clínicas, hospitales y grandes superficies) para mitigar las afectaciones por los cortes.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía a consultar si su vivienda se verá afectada a través de la línea 6044444115 o en las redes sociales de la empresa @EPMestamosahi, y a prepararse para la suspensión.

Horarios y barrios afectados

Altos de Niquía (Bello): desde el jueves 9 de octubre, 10:00 p. m., hasta el domingo 12, 5:00 p. m.

Barrios: El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos de Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica.

Circuito Bello: desde el jueves 9, 10:00 p. m., hasta el domingo 12, 6:00 p.m.

Barrios: Zona Industrial 3, Panamericano, Ciudad Niquía, La Ciudadela del Norte, Las Granjas, Zona Industrial 2, Centro, Prado, Zona Industrial 1, La Estación, Manchester, Rincón Santo, San José Obrero, Santana, Congolo, Andalucía, El Rosario, Pérez, Suárez, Salento, Central, Puerto Bello, El Mirador, Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, Altos de Niquía, Espíritu Santo, Playa Rica, El Carmelo, Marco Tulio Henao, Urapanes, Niquía Bifamiliar, El Trapiche, La Selva, El Cairo, Buenos Aires, El Paraíso, La Milagrosa, Briseñito, El Porvenir, La Mesa, Altavista y Nazareth.

Circuito Castilla (Medellín y Bello): desde el jueves 9, 10:00 p. m., hasta el domingo 12, 6:00 p. m.

Medellín: Toscana, Oleoducto, Francisco Antonio Zea, Castilla, Girardot, Plaza de Ferias, Héctor Abad Gómez, Belalcázar, Tricentenario, Las Brisas, Boyacá, Florencia y Tejelo. Bello: La Cabañita, Zona Industrial 1, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Zona Industrial 2, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, El Rosario, Santana, Serramonte, Espíritu Santo y Nazareth.

Circuito Moscú (Medellín y Bello): desde el jueves 9, 8:00 p. m., hasta el domingo 12, 4:00 p. m.

Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa del Socorro. Bello: Santa Rita.

Circuito París: desde la 1:00 de la tarde del jueves 9 y hasta las 11:00 de la noche del domingo.

Barrios afectados: París, El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

Circuito de Berlín: desde la 1:00 de la tarde del jueves 9 hasta las 4:00 de la tarde del domingo.

Barrios de Medellín: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.

Circuito de Campo Valdés: no tendrán agua desde el jueves a las 4:00 p.m. hasta el domingo a las 4:00 p.m.

Barrios de Medellín: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Circuito de Doce de Octubre: no tendrán agua desde las 10:00 p.m. hasta las 11:00 de la noche del domingo.

Barrios de Medellín: Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito. Y en Bello el barrio París.

Circuito Niquía: desde el viernes a las 9:00 a.m. hasta las 11:00 de la noche del domingo.

Barrios: Zona Industrial 3, Jardines de la Fe, Altos de Niquía, Guasimalito, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, La Navarra, La Ciudadela del Norte y Montañita Arriba.

Circuito El Carmelo: desde el viernes 10 a las 10:00 a.m. hasta las 11:00 de la noche del domingo.

Barrios: Altavista (Bello), El Carmelo, Espíritu Santo, Hato Viejo, Nazareth, El Porvenir y El Rosario.

Circuito de Pedregal: desde las 12:00 de la noche del viernes hasta las 5:00 de la tarde del domingo.

Barrios de Medellín afectados: Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas. Barrios de Bello: Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo.

Circuito Picacho: desde el jueves 9 de octubre, 8:00 de la noche, hasta el domingo 12, 6:00 de la tarde.

Barrios de Medellín afectados: Doce de Octubre 1, Doce de Octubre 2, Santander, Pedregal, San Martín de Porres, La Esperanza, Kennedy y Picacho. Barrios de Bello: París y Maruchenga.

Circuito La Piñuela: desde el jueves 9 de octubre, 4:00 de la tarde, hasta el domingo 12, 6:00 de la tarde.

Barrios de Medellín afectados: Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Álamos, La Piñuela y Moravia.

Circuito Popular: desde el jueves 9 de octubre, 8:00 de la noche, hasta el lunes festivo 13, 1:00 de la mañana.

Barrios de Medellín afectados: Moscú 1, Moscú 2, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, La Rosa, Santa Cruz, Playón de los Comuneros, La Frontera, Pablo VI y Alpes del Norte. Barrios de Bello: Zamora y Santa Rita.

Circuito Potrerito: desde el sábado 11 de octubre, 11:00 de la mañana, hasta el domingo 12, 6:00 de la tarde.

Barrios de Bello afectados: Barrio Nuevo, Serramonte, Maruchenga y Villa de Occidente. Barrios de Medellín: Santander, Tejelo y Florencia.

Circuito Santo Domingo: desde el jueves 9 de octubre, 5:00 de la tarde, hasta el domingo 12, 9:00 de la noche.

Barrios de Medellín afectados: Santo Domingo Savio 1, Santo Domingo Savio 2, Granizal, Moscú 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza 2, San José La Cima 1, San José La Cima 2, Las Granjas, Oriente, Popular, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Circuito Villa Hermosa: desde el jueves 9 de octubre, 4:00 de la tarde, hasta el domingo 12, 4:00 de la tarde.

Barrios de Medellín afectados: Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Batallón Girardot, Manrique Central 2, El Pomar, Campo Valdés 2, Las Granjas, El Raizal, Santa Inés y Manrique Central 1.

Circuito Yulimar: desde el viernes 10 de octubre, 1:00 de la tarde, hasta el domingo 12, 11:00 de la noche.

Barrios de Bello afectados: Bellavista, Pachelly, San Gabriel, Playa Rica, Primavera, Urapanes, San Martín y Villa del Sol.

Circuito Tierradentro: desde el jueves 9 de octubre, 7:00 de la noche, hasta el domingo 12, 10:00 de la noche.

Barrios de Bello afectados: Tierradentro.

Circuito La Tolda: desde el viernes 10 de octubre, 9:00 de la mañana, hasta el domingo 12, 10:00 de la noche.

Barrios de Bello afectados: Zona Industrial 3. Barrios de Copacabana: vereda La Beta.

Circuito Machado: desde el jueves 9 de octubre, 11:00 de la noche, hasta el domingo 12, 7:00 de la noche.

Barrios de Bello afectados: Epifanio Mejía, Machado, Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá, Las Vegas y La Gabriela. Barrios de Copacabana: Fontidueño y Machado.

Copacabana: suspensión en todos los circuitos.

Sectores como La Misericordia, Remanso, Villa Nueva, La Azulita, Cristo Rey, Fátima, El Majón y San Juan estarán sin agua entre el jueves 9 y el domingo 12.

Girardota: tres circuitos quedarán sin servicio.

Entre los barrios afectados están El Totumo, La Ceiba, El Paraíso, La Ferrería, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII y Montecarlo.