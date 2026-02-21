Los hechos detrás del video que Snoop Dogg compartió de incautación de droga en el Palmira

El artista compartió el video de la incautación en su cuenta de Instagram. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Más de nueve millones de reproducciones tiene un video de una incautación de droga en Palmira, Valle del Cauca, que compartió esta semana el rapero Snoop Dogg en sus redes sociales, en el que varios de sus seguidores cuestionan lo ocurrido. Detrás hay acciones realizadas por las autoridades el año pasado.

Las imágenes fueron compartidas por el artista en su cuenta de Instagram acompañadas del mensaje "How cooked is this guy?", que traduce algo similar a “¿Qué tan jodido está este tipo?”. En el video se ve a uniformados de la Policía del Valle del Cauca sacar la droga escondida en un compartimento oculto en un tractocamión.

Esto generó varias reacciones de los seguidores del rapero, quienes cuestionaron cómo las autoridades habían descubierto la caleta de droga. Entre las respuestas más compartidas están las relacionadas con que tuvo que haber un informante detrás del hallazgo del cargamento de droga.

¿Qué pasó con el operativo?

El video compartido por el rapero es de un operativo de la Policía del Valle del Cauca que se registró en septiembre del año pasado sobre la vía Villa Rica-Palmira, a la altura del corregimiento de El Bolo, en el que se incautaron 548 kilogramos de clorhidrato de cocaína, “con un valor estimado en el mercado colombiano superior a los 15 mil millones de pesos”, según las autoridades.

🚨 #GolpeAlNarcotráfico | En la vía Villarrica – Palmira, la @PoliciaColombia incautó 548 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en una carga.



👉 Conductor fue capturado y el vehículo inmovilizado.



✅ Seguimos trabajando por #CorredoresSeguros y contra las economías ilegales. pic.twitter.com/wpr8Gh9DXr — Departamento de Policía Valle (@DevalPolicia) September 18, 2025

Según indicó la Policía del Valle del Cauca en ese momento, el tractocamión tenía como destino Buenaventura, desde donde se tenía previsto el envío de la droga al extranjero. Tras el hallazgo, el conductor fue capturado, mientras que el vehículo fue retenido por las autoridades.

“El conductor del automotor, de 34 años, natural de Itagüí (Antioquia), fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Así mismo, fueron incautados dos teléfonos celulares y el vehículo de carga, que cubría la ruta Popayán – Buenaventura”, señala el reporte de las autoridades de la fecha del operativo.