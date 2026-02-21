Habrá cierres viales este sábado 21 de febrero en Bucaramanga

El río Suratá bordea a la ciudad de Bucaramanga. Foto: Wikimedia - creative commons

Entre las 8:00 a.m. y las 10:30 p.m. de este sábado 21 de febrero, se tiene prevista una serie de cierres viales en Bucaramanga, ante los partidos de fútbol que jugarán los equipos femenino y masculino del Atlético Bucaramanga.

Los cierres se tienen previstos en tres corredores:

Calle 14 desde la carrera 30 hasta la carrera 32B, en ambos sentidos.

Intersecciones entre las calles 11 y 14 sobre toda la carrera 29 que estará completamente inhabilitada.

Carrera 30 desde la 11 hasta la 14

Ante esto, las autoridades de tránsito pidieron a los conductores que tienen previsto movilizarse este sábado a programar su viaje y tener en cuenta las vías alternas y posibles congestiones que se puedan presentar.

Vías alternas

Entre las alternativas para los conductores, la alcaldía señaló que se pueden tomar:

Hacia el occidente: la calle 17 desde la carrera 33C hasta la carrera 27.

En sentido contrario, estará disponible la calle 18 entre la carrera 27 y la carrera 33A.

La carrera 27 funcionará en ambos sentidos durante toda la jornada.

Este fin de semana habrá doble partido en el estadio Americo Montanini. A las 4:10 p.m. se enfrenta el equipo masculino del Atlético Bucaramanga contra el Deportivo Cali. Acto seguido, el grupo femenino se enfrentará al América de Cali.

Adicionalmente, para este sábado 21 de febrero se restringirá el tránsito de los vehículos con placas terminadas en 3 y 4. El pico y placa durante el fin de semana aplica entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. en Bucaramanga.