Los indicios que siguen las autoridades en el asesinato de dos niños en Candelaria

Los estudiantes del colegio Panamericano llevaron globos blancos y recordaron a los dos menores de edad asesinados. Foto: Blu Pacífico

Una sentida despedida le hicieron los estudiantes del colegio Panamericano de Cali a los dos niños que el pasado 3 de junio fueron asesinados sobre la vía que comunica a la ciudad con el municipio de Candelaria, por sujetos armados que dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban con un familiar.

Lea: Proponen cambiar el nombre al estadio Alfonso López en Bucaramanga

Aunque primeras versiones indicaban que los niños de 6 y 8 años iban con un tío, se aclaró que se trataban de dos primos, por lo que el adulto era el padre de uno de los menores de edad. El homicidio se produjo luego de que tomaron un servicio de transporte por una aplicación desde el distrito de Aguablanca hacia Candelaria. Hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon indiscriminadamente contra el carro en el que iban.

Los dos primos, Mylan Sánchez Aristizábal y de Yeicol David Arias Sánchez, fallecieron, mientras que el conductor como el familiar de los menores de edad resultaron heridos. Esto ha generado el rechazo tanto de la comunidad en Candelaria como en Cali.

Le puede interesar: La hipótesis del asesinato de joven en Quindío; presidente Petro pidió acciones

Tras lo ocurrido, la gobernadora de Cali, Dilian Francisca Toro, le pidió a las autoridades actuar con “contundencia y celeridad” para capturar a los responsables del asesinato de los menores de edad. “El asesinato de dos niños en Candelaria es un hecho macabro que nos duele a todos los vallecaucanos; la violencia no puede seguir acabando con la vida de víctimas inocentes como nuestros menores”, indicó.

Sobre el caso, la Policía está detrás de la hipótesis de que el atentado iba contra el padre de uno de los niños y no contra el conductor del vehículo que pidieron por aplicación, como una de las versiones iniciales indicaba. Esto ha sido controvertido por la familia, debido a que el hombre no habría recibido amenazas previamente. “Una tristeza ver a mi hija que no para de llorar y la mamá también. Mi hijo está en el hospital y se echa la culpa”, dijo a Noticias Caracol Jaime Aristizábal, abuelo de las víctimas mortales.

Por su parte, Mery Morales, docente de Yeicol, en medio del plantón que realizaron los estudiantes en el que pidieron justicia, manifestó: “es lamentable y muy triste que los niños hoy en día sean atacados por situaciones de nosotros, los adultos. La idea es que no siga sucediendo y se haga justicia”.