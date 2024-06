Proponen cambiar el nombre al estadio Alfonso López en Bucaramanga

La última modificación que se hizo en el estadio fue en el 2017 a los nombres de cada una de las graderías. Foto: Nikolaiky - Wikimedia

El ánimo ha crecido en Santander por cuenta de la clasificación del Atlético Bucaramanga a la final de la Liga BetPlay, y con ello han surgido dos propuestas para cambiar el nombre del estado Alfonso López. Por un lado, el gobernador Juvenal Díaz Mateus propuso tres alternativas, mientras que en la asamblea se radicó un proyecto de ordenanza con un nombre específico.

El primero en referirse al tema fue Juvenal Díaz, quien el pasado 3 de junio hizo una publicación en redes sociales en la que indicaba: “muchos santandereanos me han pedido analizar la posibilidad de cambiar el nombre del estadio. Vamos a realizar una encuesta para saber qué piensa la mayoría de aficionados”.

Muchos santandereanos me han pedido analizar la posibilidad de cambiar el nombre del estadio. Vamos a realizar una encuesta para saber qué piensa la mayoría de aficionados. Por ahora he escuchado tres opciones:

1. Mantener el nombre.

2. Profesor Américo Montanini.

3. Germán… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) June 3, 2024

Junto a esto, el mandatario dio tres opciones, entre las que está mantener el actual nombre del estadio y ponerle Profesor Américo Montanini o Germán Aceros. Estos dos últimos han sido figuras destacadas del fútbol en el departamento.

A la par, en la Asamblea fue radicado un proyecto de ordenanza, este miércoles 5 de junio, para que se haga el cambio del nombre del estadio a Américo Montanini, en respuesta a los esfuerzos que ha realizado la familia del exfutbolista para que se le haga este homenaje y al que han apoyado tanto hinchas del Bucaramanga como periodistas de la región.

Somos miles de Santandereanos que creemos que el Estadio pase a llamarse Américo José Montanini💛💚 pic.twitter.com/v3T02IspIh — Danovis Lozano🌻 (@danovislozano) June 5, 2024

“El proyecto nace de la gente desde hace muchos años. Hinchas y colectivos habían propuesto que fuera Américo Montanini, entonces construimos este proyecto con las hijas de don Américo, y con el respaldo y cartas de la Fortaleza Leoparda sur, la barra oriental, diferentes grupos y colectivos que sienten que este debería ser el nombre. Ahora lo que continúa es que se abra el debate en la Asamblea, donde se van a escuchar todos los puntos de vista y esperamos que esta sea la propuesta ganadora”, indicó a Blu Radio el diputado Danovis Lozano, quien radicó el proyecto.

¿Quién es José Américo Montanini?

El delantero argentino, apodado La Bordadora, es el histórico goleador del Atlético Bucaramanga, al que llegó cuando tenía 23 años. Nació en 1933 en Buenos Aires, en donde jugó por cinco años en las divisiones menores del River Plate. En 1956 llegó al Atlético Bucaramanga, en el que estuvo en dos periodos diferentes (1956-1961 y 1964-1968), y en el que hizo 134 anotaciones, así como alcanzó a llegar con el equipo al tercer lugar del torneo local.

Montanini, nacionalizado como colombiano, hizo en total 178 goles en primera división de fútbol profesional de Colombia, del que se retiró en 1968. Continuó viviendo en Bucaramanga, donde falleció el pasado 20 de noviembre de 2023.

Su legado ha sido recordado en los últimos días, precisamente porque el director técnico del Bucaramanga, el venezolano Rafael Dudamel se refirió al legendario futbolista. “Quiero compartir algo y quiero que sea bien tomado, porque tengo días con eso aquí en la garganta, y lo digo porque me sale del corazón. Lo sentí en el último partido cuando jugamos contra Millonarios. Sentí que algo me vino por dentro y me hizo emocionar en pleno partido. Yo siento que el espíritu de ese gran goleador Montanini está aquí con nosotros”.

Los últimos cambios que se han hecho en el estadio fueron en 2017, cuando el entonces gobernador Didier Tavera ordenó nombrar la tribuna occidental Roberto Pablo Janiot, la occidental baja Hermán ‘Cuca’ Aceros, la oriental Misael ‘el papo’ Flórez, la sur alta José Américo Montanini, la sur baja Miguel Oswaldo González, la norte baja Jesús ‘El Kiko’ Barrios y la norte Jorge Ernesto Ramoa.