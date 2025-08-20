Los reclamos de la familia de Esperanza Muñoz, desaparecida en La Cumbre (Valle)

La familia de Esperanza Muñoz señaló que la mujer sufre de hipertensión y artritis. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frente a la sede de la Fiscalía de Cali, el pasado 19 de agosto, familiares y allegados de Esperanza Muñoz, de 66 años, quien desapareció en el municipio de La Cumbre, exigieron respuestas al ente de control sobre la investigación del caso que, según el hijo de la mujer, no ha tenido avances.

Lea: La polémica con los conciertos de la Feria de Bucaramanga; no prestarán el estadio

Todo comenzó el pasado 30 de julio cuando Muñoz fue al municipio a mostrarle a dos hombres una finca que tenía en arriendo. Luego de hacer la visita se conoce que la mujer salió junto a los sujetos, pero luego de ello no se volvió a tener información de su paradero.

Hay varias pistas que los familiares aseguran que son claves en la búsqueda, como un video de una cámara de seguridad de la finca, en la que no solo se ve a los dos hombres, sino además la placa del vehículo en la que se movilizaban, un Chevrolet gris oscuro.

Pero, según señaló Luis Eduardo Romero Muñoz, hijo de Esperanza, a El País de Cali, “la Fiscalía no colabora. La respuesta que siempre me han dado es que tienen otros casos y que debo esperar mi turno. A pesar de que yo les he dado pistas y pruebas desde el momento en que desapareció mi mamá”, denunció su hijo, Luis Eduardo Romero, durante la manifestación.

Le puede interesar: Las hipótesis de la masacre en Mesitas del Colegio; víctimas no serían turistas

El hombre añadió que dejó su trabajo para dedicarse a buscar a su mamá. Primero, con las placas del carro, buscó a la dueña, quien señaló que el vehículo lo había arrendado y no conocía al sujeto, pero sí le dio el contacto. Fue así como llegó a alias “Colores”, quien le dio varias versiones de lo que ocurrió.

Primero, según dice Romero Muñoz, el sujeto le aseguró que había dejado a Esperanza en la avenida Tercera Norte de Cali, y luego mencionó que ella se había subido a otro carro, pero luego no le volvió a contestar el teléfono.

Al revisar el GPS del vehículo, también descubrieron que, tras salir de la finca, el carro fue llevado a Yumbo, Caloto y Santander de Quilichao y luego regresó por Jamundí hasta El Carmelo. Pese a que entregó los hallazgos a las autoridades, Romero Muñoz asegura que el fiscal le ha señalado que la información recopilada no sirve. “Lo que siempre me dicen es que debo ser más concreto”.

A la familia le preocupa que Esperanza sufre de hipertensión y artritis, por lo que debe tomar medicamentos y seguir controles. A pesar de que han transcurrido más de 20 días, no han tenido información que pueda llevar a concluir que se trata de un secuestro, pero tampoco tienen pistas de lo que ocurrió con la mujer, por lo que la familia decidió acudir a los medios de comunicación y a la manifestación que realizaron en la Fiscalía.