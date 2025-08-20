La polémica con los conciertos de la Feria de Bucaramanga; no prestarán el estadio

El megaconcierto de la Feria Bonita de Bucaramanga no se realizará en el estadio. Foto: Nikolaiky - Wikimedia

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indersantander) dirimió la polémica que se generó por la solicitud de préstamo del estadio Américo Montanini para los conciertos de la Feria Bonita, que se realizará del 5 al 15 de septiembre, y que se cruzan con partidos del Atlético Bucaramanga en el marco de La Liga.

La solicitud la hizo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien radicó formalmente un oficio en julio de préstamo del estadio para los conciertos de la Feria Bonita. El problema es que para las mismas fechas en que se realizarán las presentaciones, ya se tienen previstos partidos del Atlético Bucaramanga.

🗓️🔜Así se ve el camino que nos queda por recorrer por Liga BetPlay y Copa, de visita y en 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀: El Américo Montanini🔰#UnAmorInexplicable🫀 pic.twitter.com/GGLQ6HBMg2 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 18, 2025

En respuesta, el Indersantander, administrador del estadio, señaló que la alcaldía no gestionó con suficiente antelación los permisos, por lo que el director de la entidad, Ariel Rojas, aseguró que la alcaldía debería concertar el espacio “con el club Atlético Bucaramanga, porque deben reportarlo a la Dimayor, solo recibimos en el mes de abril para el concierto de Silvestre. En ese orden de ideas, ya estaba programado para el seis de septiembre el partido entre Alianza y Atlético”.

Por su parte, la Dimayor respondió en un comunicado público que “los clubes locales son los responsables de sus encuentros deportivos quienes presentan a la Dimayor cualquier solicitud”, por lo que estaba pendiente de cualquier decisión que se tomara. La alcaldía habría logrado llegar a un acuerdo con el equipo, pero Indersantander mantuvo su postura en contra.

En el debate también entró la gobernación de Santander, que señaló que deben primar los eventos deportivos en el escenario, así como resaltaron la necesidad de hacer este tipo de solicitudes con anticipación, previendo las afectaciones en la gramilla.

Sin la alternativa de llegar a un acuerdo, esta semana la alcaldía anunció que los conciertos del fin de semana del 5 y 6 de septiembre se realizarán en el centro de la ciudad, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, el Parque García Rovira y la Plaza de la Democracia.

La directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Laura Patiño, contó los detalles de la historia detrás del no préstamo del estadio Montanini para los conciertos de la Feria Bonita #VocesySonidos pic.twitter.com/e1eBIeLNbT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 19, 2025

En estos escenarios, de acuerdo con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), se garantizará el acceso gratuito, así como la logística de los eventos previstos.

De igual forma, recordaron que el Mega concierto es un evento que beneficia la cadena turística y la economía de la ciudad, así como, resaltaron, lo hará el evento que sí se autorizó en el estadio el 13 de septiembre, que es privado, con boletería y está fuera de la programación oficial de la feria.