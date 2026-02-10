Logo El Espectador
Colombia
Cali

Macabro hallazgo en la vía Panorama: hallaron una cabeza humana en el norte del Valle

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

Redacción Colombia
10 de febrero de 2026 - 08:39 p. m.
Una cabeza humana fue encontrada a un costado de la vía Panorama, cerca al municipio La Unión, en el norte del Valle del Cauca
Foto: API
Una cabeza humana fue hallada el pasado lunes 9 de febrero a un costado de la vía Panorama, en jurisdicción del municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca. El descubrimiento alteró la movilidad del sector y provocó temor entre quienes transitaban por esta importante carretera del departamento.

El hallazgo fue hecho por personas que circulaban por el tramo que conecta al municipio con el corregimiento de San Luis, quienes alertaron a las autoridades. Minutos después, unidades de la Policía del Valle del Cauca dieron inicio a las diligencias correspondientes, así como restringieron el paso por la vía.

Inspección judicial y traslado de los restos

El personal de criminalística realizó la inspección técnica y el levantamiento de los restos, que fueron puestos a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La cabeza fue trasladada a la sede de Medicina Legal en Cali, donde se adelantan análisis forenses para identificar a la víctima.

Hasta el momento no se ha confirmado si los restos corresponden a una persona reportada como desaparecida, ni se ha localizado el resto del cuerpo. Habitantes de la zona señalan que la víctima podría ser Óscar Daniel Londoño, un joven de 19 años que desapareció el viernes 6 de febrero, pero las autoridades no lo han corroborado.

Investigación en curso y expectativa oficial

El hecho encendió las alarmas en La Unión, donde no se han registrado alteraciones al orden público en los últimos días. Habitantes del sector manifestaron su preocupación por lo ocurrido y pidieron mayor presencia de las autoridades para evitar una escalada de violencia.

Desde la Policía del Valle se indicó que el caso continúa en etapa de verificación e investigación. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no habían entregado información del caso. En La Unión se realizó este martes un consejo extraordinario de seguridad para determinar nuevas acciones en el municipio.

Por Redacción Colombia

