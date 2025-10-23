Madre de Sofía Delgado le exigió al asesino de su hija que deje de hablar de ella

Imagen de referencia. Leidy Zuñiga es la madre de Sofía Delgado, la niña de 12 años hallada muerta en octubre de 2024 en Candelaria, Valle. Foto: Captura de pantalla

La madre de Sofía Delgado Zúñiga, la niña de 12 años asesinada en Candelaria, Valle, en 2024, rechazó que el responsable del crimen, Brayan Campo, hablara sobre su hija en una entrevista de un podcast llamado Conducta Delictiva. Leidy Zúñiga le exigió al condenado que no vuelva a mencionar el nombre de su hija bajo ninguna circunstancia.

“Lo primero que les dije a los que iban a entrevistar a este tipo, que no quería que nombraran el nombre de mi hija y este tipejo es lo primero que hizo. Si algún familiar está leyendo esto, que no mencioné el nombre de mi hija, ni para bien, ni para mal”, se lee inicialmente en el mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

Luego reiteró que deje de mencionarla por respeto a su familia “y segundo, por respeto a la memoria de Sofía. Él no tiene ningún derecho de mencionarla”.

La mujer calificó de cínico y mentiroso a Campo, manifestando que a quien debe pedirle perdón es a Dios. “El perdón que se lo pida a Dios, primeramente”, añadió.

El hombre cumple una condena de 58 años de prisión en la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, Cesar. En la entrevista que generó la reacción de la madre de la víctima, Campo aseguró sentir remordimiento por lo que hizo, que piensa en su hija, y que se ponía en el lugar de los padres de Sofía Delgado. Y también negó las acusaciones que hizo otro recluso sobre su participación en los crímenes de Tatiana Trujillo y Érika Sepúlveda.

El caso de Sofía Delgado generó conmoción a nivel nacional. La niña desapareció el 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona y fue hallada muerta el 17 de octubre en un cañaduzal. Campo era un vecino del sector, y la había secuestrado y posteriormente asesinado.

Estas recientes declaraciones del feminicida causaron indignación en redes sociales, donde varios internautas manifestaron su apoyo a la familia, especialmente a la madre de la víctima y cuestionaron la difusión de la entrevista.