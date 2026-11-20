En esa cumbre de reinas hay una que nunca soñó con serlo. “No me autoproclamé reina. Lo hizo la escena a la que pertenezco. De niña, hasta los indigentes me insultaban. Yo salía a la calle con miedo….

Colombia. País de reinas. Un llamado a lista fugaz. La reina de la panela, de la papa, del turismo, de la ganadería, del café, del joropo, del bambuco. La mayoría, muy populares. Alguna es reina porque de esa forma conserva simbólicamente el poder de la familia a la que pertenece, o eso se dice en el Caribe. Mucha reina, poca tierra por gobernar.

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En esa cumbre de reinas hay una que nunca soñó con serlo. “No me autoproclamé reina. Lo hizo la escena a la que pertenezco. De niña, hasta los indigentes me insultaban. Yo salía a la calle con miedo. No había nada que me validara como persona ni que me diera un lugar en el mundo hasta que conocí el freestyle”. Son palabras de Maribel Camilo Gómez, Marithea. La reina del freestyle.

Es colombiana, caleña, para más señas. Está cerca de cumplir 30 años y, entre otros logros, es bicampeona de Red Bull Batalla Colombia. Para Aczino, tal vez el mejor freestyler de toda la historia, Marithea está en el top cinco de los mejores improvisadores en la historia de esta disciplina.

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El pasado fin de semana, la caleña debutó en la FMS de España. Sumó seis puntos y presentó sus credenciales para aspirar a esa corona europea.

Marithea es la invitada más reciente a Claro Oscuro de El Espectador. En esta charla pudimos conocer más a Maribel. Marithea estuvo presente, pero agazapada. “Soy Marithea en horario de oficina. En mi casa ese personaje no existe. Marithea es un fastidio. O sea, si yo no fuera Marithea, no sé si sería fan de Marithea”.

Las rimas racistas o misóginas que suelen lanzarle en las batallas, Marithea las convirtió hace rato en un recurso que voltea y pone a su favor para dejar en evidencia a su oponente. En la vida real, los ataques racistas, el bullying y la pobreza formaron parte de una realidad sobre la que Marithea reflexionó en este Claro Oscuro. Para aguantar dos cosas: el anime y el freestyle.

Hace algo más de cuatro años, el 10 de septiembre de 2017, cinco mil devaluados pesos empezaron a cambiar la historia del freestyle (rap) colombiano. Ese día en el parque Nueva Tequendama #3, en el sur de Cali, Maribel Camilo Gómez (Marithea) ganó la segunda fecha de Verso Pesado, un torneo de freestyle callejero.

Aquella noche Marithea solo quería ir a ver batallas. No tenía intenciones de participar y, de hecho, la idea del retiro le venía taladrando la cabeza. Aunque a ella poco le interesa reclamar aplausos en ese sentido, eso de querer figurar en el rap, un mundo monopolizado por los hombres, no estaba resultando nada fácil.

Aunque los organizadores del evento le insistieron que se inscribiera, Marithea, que entonces tenía 19 años, les respondió con un rotundo no y se fue a dar una vuelta por el parque mientras se iniciaba el torneo.

Ana Gómez, mamá de Marithea, en contra de la voluntad de su hija, pagó los $5.000 de la inscripción. Cuando iba a iniciar la competencia Marithea se enteró que ya estaba inscrita en un torneo en el que no quería participar.

Thea terminó ganando el evento. El video de la batalla final: Shein vs. Marithea tiene 53.900 visualizaciones en YouTube, uno de los videos más vistos en el canal de Verso Pesado, pero una cifra que resulta risible a la luz del interés que hoy despiertan sus intervenciones en el circuito.

Les invitamos a ver la entrevista completa con Marithea para Claro Oscuro de El Espectador