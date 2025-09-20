Masacre en Ginebra: tres personas muertas y un herido dejó ataque en zona rural

Imagen de referencia. Los sujetos armados llevaron a las cuatro personas a una vía cerrada cerca de su casa y les dispararon. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una masacre se registró en la noche del pasado viernes 19 de septiembre en el corregimiento Los Cocuyos del municipio de Ginebra, en Valle del Cauca, donde sujetos armados, que serían guerrilleros, ingresaron a una vivienda y sacaron a cuatro personas contra las que dispararon. Tres de ellas murieron y una resultó herida.

Primeras versiones indican que los delincuentes sacaron de la casa, sobre las 10:30 p.m., a cuatro miembros de una familia conocida como “Los Tolimita”, quienes fueron conducidos a una vía rural, a 50 metros de la vivienda. Luego, los habrían obligado a arrodillarse y les dispararon tiros de gracia.

Entre las víctimas mortales se encuentran Yilber Adrián López, de 46 años, Pablo Auce, de 27 años; y un menor de edad de 16 años, cuyo hermano gemelo sobrevivió al ataque armado, y recibe asistencia en un centro asistencial.

Indepaz llamó la atención sobre la alerta temprana que lanzó la Defensoría en 2024, que advertía de enfrentamientos entre el frente Adán Izquierdo y el frente 57 Jair Bermúdez de las disidencias de las Farc, en este municipio. Esta es la masacre número 60 que la organización registra este año.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Ginebra, Jesús Fernando Martínez Cardona, convocó a un consejo de seguridad extraordinario en el que se trataron diferentes líneas de investigación relacionadas con las causas del ataque. “Todo esto es materia de investigación, hay unos antecedentes de unas situaciones que sucedieron y estamos investigando con el CTI y todas las fuerzas del estado para aclarar esta situación”.

Además, desde la alcaldía señalaron que esperan que se fortalezcan las medidas de seguridad en la región.