Masaka Kids, los niños bailarines de internet, estarán en el Petronio Álvarez en Cali

Los niños de Masaka Kids Africana, conocidos por sus coreografías virales, se presentarán en Cartagena en el Festival de Música del Caribe "El Renacer 2025". Foto: Masaka Kids Africana

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Cali se prepara para celebrar los 30 años del Festival Petronio Álvarez; en ese camino se ha comenzado a conocer la serie de eventos que se realizarán para esta edición. Entre estos destaca la participación del grupo Masaka Kids, los niños ugandeses que se hicieron virales en redes sociales y bailaron junto a Shakira en el cierre del Mundial de Futbol.

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El anuncio lo hizo Yamileth Cortés Arboleda, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura de Cali, quien en medio de la presentación de la programación señaló que el grupo de niños estará en el país para participar del festival.

Según explicó la funcionaria, los niños estarán presentes en los Petronitos, un espacio que se abrirá para los más pequeños dentro del Petronio Álvarez. Además, harán parte del espectáculo “Florecer de guayacanes”, en el que se representará la resistencia y crecimiento del festival en estas tres décadas.

Este año el Petronio Álvarez se celebrará todo el mes. Desde el pasado primero de agosto se realizan actividades en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, mientras que las actividades centrales del evento se harán entre el 9 y el 17 de agosto.

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Entre los invitados se confirmó la presencia del africano Seun Kuti, así como ChocQuibTown y Herencia de Timbiquí, que se unen a más de 40 agrupaciones que se presentarán en esta edición. La alcaldía espera que este año el festival supere los 800.000 asistentes.

¿Quiénes son los Masaka Kids?

La fundación, creada en 2013, acoge a niños entre los 2 y los 19 años que quedaron huérfanos por cuenta de las guerras, el sida, entre otras dificultades en 10 tribus de Uganda.

Su fama se dio luego de que comenzaron a hacerse virales en redes sociales con coreografías que aprendían los fines de semana y durante sus vacaciones.

Ha sido tal su éxito que en abril del año pasado participaron en el Festival de Música Caribe, en Cartagena, y recientemente acompañaron a Shakira durante su presentación en la final del Mundial de Fútbol en Norteamérica.