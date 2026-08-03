Incendio cerca del peaje Chusacá fue controlado: cuatro empresas resultaron afectadas

Bomberos Oficiales y Voluntarios lograron controlar la emergencia. Foto: Gobernador Jorge Rey

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Sobre las 2 de la tarde del domingo inició un incendio forestal en los límites entre Soacha y Sibaté. El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a empresas cercanas al peaje Chusacá dedicadas a reciclaje, jabones y champú y cable óptico. Aunque se había informado que una cuarta bodega también estaba comprometida (planta Alicachín, operada por Enel Codensa para el control hidráulico del río Bogotá y el abastecimiento de las hidroeléctricas aguas abajo) se descartó por su lejanía a más de 400 metros del incendio.

Sin embargo, la emergencia tomó magnitudes mayores y fue necesaria la articulación de 58 unidades de organismos de socorro de ambos municipios y de Bogotá, además de Bomberos Oficiales y Voluntarios. Las labores se extendieron hasta la mañana de este lunes, logrando controlar la conflagración y a esta hora personal sigue liquidando los puntos calientes.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, señaló que una de las hipótesis apunta a que el incendio habría sido provocado. “Arrancó con una quema de llantas y se está investigando quiénes habrían sido. Ese fuego llegó a una zona boscosa y luego comprometió a unas bodegas”. Así lo indicó también el alcalde de Sibaté, Luis Manuel González. “Encontramos canecas y algunos materiales inflamables”.

No fue la única emergencia

Este incendio se sumó a tres más en los municipios de Pacho, Tibacuy y Nilo, registrados durante el fin de semana. Todos, de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, fueron controlados, luego de incluso necesitar apoyo aéreo.

Mientras tanto, en Mosquera, organismos de socorro ya atienden un nuevo incendio reportado en el sector Parcelas, sobre la Avenida Longitudinal, para establecer su magnitud y evitar su propagación.

De acuerdo con el gobernador Rey, “las altas temperaturas y los fuertes vientos que se vienen registrando en el departamento favorecen la propagación de este tipo de emergencias”, por lo que mantienen un monitoreo “permanente y la articulación de todas las capacidades operativas para atender cada uno de los eventos”.

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En los últimos dos meses, se han registrado 156 incendios forestales en el departamento. En julio se registraron 130 y este mes, donde se acerca el pico del fenómeno de El Niño, se estima que estas emergencias aumenten. “A la comunidad, abstenerse de ir a zonas forestales y no cometer ningún tipo de acción humana (...) En la última temporada seca en 2024, primer semestre, se comprometieron 4.500 hectáreas”, concluyó el gobernador de Cundinamarca.

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