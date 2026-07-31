Sellan hoteles en Bucaramanga utilizados para trata de personas y explotación sexual

Hotel sellado en Bucaramanga tras operativo de investigación que logró vincularlo a la trata de personas y explotación sexual. Foto: Policía Metropolitana de Bucaramanga

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En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, las autoridades ejecutaron el sellamiento de tres hoteles y otros establecimientos comerciales en el centro de Bucaramanga que, según las investigaciones, eran empleados por la estructura criminal conocida como “La Colonia” para actividades de trata de personas y explotación sexual comercial, incluyendo víctimas menores de edad.

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El operativo se desarrolló en los barrios Antonia Santos y Centro. Allí, la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), junto con la Fiscalía General de la Nación, aplicó medidas de extinción de dominio sobre los inmuebles y dos vehículos: un taxi y un carro particular usados presuntamente para movilizar a las víctimas. Los bienes intervenidos suman cerca de 4.500 millones de pesos.

De acuerdo con los investigadores, “La Colonia” se dedicaba a la explotación sexual de mujeres colombianas y extranjeras, integrantes de la comunidad LGBTIQ, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La organización captaba a sus víctimas en parques, zonas turísticas y otros puntos de la capital santandereana, y las trasladaba posteriormente a los hoteles y locales comerciales donde eran sometidas a la explotación sexual.

En el desarrollo del operativo, que se extendió durante varios meses e incluyó entrevistas, labores de inteligencia y recolección de evidencia, las autoridades lograron identificar los hoteles, establecimientos y vehículos vinculados a la organización criminal, así como a 20 de sus víctimas, nueve de ellas menores de edad. No obstante, los investigadores afirman que la cifra podría aumentar a medida que avance la investigación.

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El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó sobre el operativo: “con estas medidas no solo afectamos el patrimonio de quienes, presuntamente, obtuvieron beneficios económicos de actividades criminales, sino que enviamos un mensaje claro de que la trata de personas y la explotación sexual serán perseguidas de manera integral”.

A tráves de su cuenta de X, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, compartió un video dle operativo y afirmó que en la ciudad no permitirán “que los derechos de los niños y niñas se vulneren. La lucha contra los bandidos es de todos los días”.

La estructura criminal ya había sido intervenida durante el año 2025, cuando fueron capturados 11 de sus presuntos integrantes: nueve colombianos y dos extranjeros.

La Policía anunció que las acciones continuarán para llevar ante la justicia a todos los responsables que deberán responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, trata de personas y explotación sexual. Mientras avanza el proceso penal, los inmuebles quedaron bajo el control del Estado a través de la SAE (Sociedad de Activos Especiales).