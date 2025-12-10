Identificaron a tres mujeres involucradas en la “guerra de bengalas” en Remedios, Antioquia

Imagen de referencia. En medio de la batalla con bengalas resultó herida una mujer que tuvo quemaduras de segundo grado. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la controversia que se originó por la guerra de bengalas que se registró en el municipio de Remedios, en Antioquia, y que dejó a una mujer lesionada, la Policía de Antioquia confirmó que se identificaron a tres mujeres que participaron en el hecho, que fueron multadas y además pidieron perdón.

Lea: Estos son los Afrocolombianos del Año

El hecho se registró el pasado 7 de diciembre durante la celebración de velitas. En videos grabados por testigos y cámaras de seguridad se evidencia que varias personas se enfrentan con luces de bengalas y voladores sobre una calle del corregimiento de Santa Isabel, que afecta a quienes se encuentran allí.

En medio del enfrentamiento resultó herida una mujer que tuvo quemaduras de segundo grado, por lo que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una recompensa de COP 20 millones por información de los responsables del hecho. Pero horas más tarde las autoridades confirmaron que identificaron a tres mujeres que participaron en el hecho.

“Se encuentran con tres jóvenes, ya fueron ubicadas, ya están con el tema de policía, corregidor, se les impuso un comparendo de convivencia y hay una actividad social de difusión de actividades y campañas preventivas con estas tres jóvenes para seguir socializando el no uso de la pólvora”, señaló el coronel Óscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

Le puede interesar: Hecho de intolerancia en Cali: asesinan a pasajero del MIO por quitarle una silla

Sumado a esto, la alcaldía de Remedios publicó un video en el que hablan las tres mujeres, quienes se muestran arrepentidas y piden perdón por lo que ocurrió. “Ese día pensamos que solo era una forma de celebrar. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias y en que esto podría afectar a otras personas”, dijo una de ellas.

Otra de ellas agregó: “cuando llegó la sanción, entendimos que lo que hicimos estaba mal, no solo por la multa, sino porque pusimos en riesgo a pequeños niños, mascotas y a nosotros mismos”.

De igual forma, la tercera mujer añadió: “personalmente, me hizo reflexionar. A veces, uno cree que por ser joven no pasa nada, pero sí puede pasar, y muy rápido. Esto nos enseñó que hay normas que existen por una razón, protegernos”.

Finalmente, la alcaldía hizo un llamado a la comunidad a estar pendientes de los menores de edad durante estas celebraciones, en las que piden decirle no a la pólvora.