Motociclista arrolló a un grupo de ciclistas en Jamundí: hay nueve heridos

En la mañana de este domingo 19 de octubre se registró un accidente de tránsito en el municipio de Jamundí, Valle del cauca, a la altura del semáforo del sector Terranova sobre la vía Panamericana, en el que un motociclista arrolló a un grupo de ciclistas que se dirigían a Villa Rica, Cauca, y dejó nueve de ellos heridos.

Según la información preliminar, el motociclista se desplazaba en contra vía e impactó contra los ciclistas que pasaban por la zona. Y testigos aseguran que al parecer el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

En un video quedó registrado que tras el impacto algunos de los ciclistas reaccionaron violentamente contra el motociclista antes de que llegaran las autoridades. Mientras que transeúntes y entre ellos mismos intentaban auxiliarse.

De acuerdo con el reporte oficial de funcionarios del Alcaldía, nueve ciclistas resultaron heridos, tres de ellos con lesiones de consideración, razón por la que fueron trasladados a clínicas de Cali. El motociclista también sufrió heridas y permanece bajo custodia policial mientras recibe la atención médica.

Por su parte de la Policía Metropolitana de Cali, informó que el motociclista fue capturado tras la intervención de las patrullas evitaron una agresión mayor y restablecieron el orden en la zona.

“La oportuna intervención de las patrullas permitió salvaguardar la integridad de este ciudadano tras causar este accidente en las horas de la mañana de este domingo 19 de octubre y donde nueve ciclistas terminaron lesionados, ahora este sujeto quedó a disposición de la Fiscalía, quien lo presentará ante un juez de control de garantías para ser imputado una serie de delitos, entre ellos lesiones personales“, indicaron desde la Policía.