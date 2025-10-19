Asesinan a niño en su casa en Nariño, Antioquia; lo atribuyen al Clan del Oriente

El asesinato ocurrió en la vereda La Balsora, zona rural de Nariño, donde las autoridades mantienen operativos para identificar y capturar a los responsables. Foto: Andrés Julián Rendón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un niño de 13 años fue asesinado en zona rural de Nariño, Antioquia, cuando hombres encapuchados y armados ingresaron a su vivienda y dispararon repetidamente. El hecho, que ocurrió el sábado 18 de octubre, dejó sin vida al menor de edad en el lugar.

Lea: Investigan presunto feminicidio de creadora de contenido en Antioquia

En una versión preliminar, los sujetos armados vestidos de camuflado y con armas habrían llegado a otras veredas con el propósito de hurtar una estación de servicio. Y posteriormente, en medio de la huida hacia la vereda Balsora, dispararon a una chiva y a la vivienda donde ocurrió el crimen. El menor de edad se estaba bañando cuando recibió un impacto de bala.

Por su parte, el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, explicó otra versión preliminar de los hechos y fue que los hombres armados, que portaban armas largas y cortas, habrían ingresado a la vivienda preguntando por un hombre. Las autoridades mantienen las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Le puede interesar: Esto se sabe del asesinato de líder social en zona rural de Ocaña

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el crimen a través de su cuenta de X, donde señaló que los responsables serían integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) Clan del Oriente.

“Estos bandidos que se tapan la cara, anoche, del reducto del GDCO Clan de Oriente de alias Camila, asesinaron a un menor de edad en la vereda la Balsora, Nariño”, indicó.

Además, anunció una recompensa de hasta $500 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los responsables. “La comunidad sabe quiénes son. Ayúdennos, con absoluta reserva, a quitarnos estos delincuentes de encima”, agregó el mandatario.