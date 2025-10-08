Él era Ronald Torres, el universitario que murió tras caer en un pozo en Santander

El cuerpo del joven fue rescatado tras varias horas de búsqueda por parte de las autoridades. Foto: Bomberos de Floridablanca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades identificaron al joven que el pasado lunes 6 de octubre fue rescatado sin vida de la cascada Las Brisas, en el sector de Misigüay, en Rionegro, en Santander, luego de que cayó en un pozo mientras se encontraba en una caminata con otras cuatro personas.

Lea: Denunciaron a agencia de viajes en Cali por presunta estafa

Primeras versiones señalan que Ronald Torres, de 20 años, quien era estudiante de Ingeniería Mecatrónica, se cayó desde una roca hacia la cascada, pero no volvió a salir a la superficie, por lo que sus compañeros intentaron ingresar al pozo para buscarlo, pero las aguas turbias dificultaron las labores, por lo que llamaron a las autoridades.

Buzos especializados del cuerpo de Bomberos de Rionegro y Floridablanca hicieron la inspección del pozo las Brisas. “Es un sitio retirado de la zona urbana, se desplazaron a pie hasta donde la cañada, a la cascada donde decían que había quedado el muchacho.Se hicieron todas las labores de búsqueda, hicieron inmersión, se pudo recuperar el cuerpo, se le hizo entrega a la Sijín que realizó el levantamiento y lo pudieron trasladar”, explicó Carlos Julio Portilla, supervisor del operativo.

Sumado a esto, las autoridades señalaron que en la recuperación del cuerpo participaron tres buzos que hicieron inspecciones bajo el agua de 45 minutos cada uno. El último buzo fue el que encontró el cuerpo del joven. Igualmente, el cuerpo de socorro reiteró que la extracción fue difícil por las condiciones del terreno y que se encontraba lloviendo en la zona.

Le puede interesar: La conexión que Chocó no ha logrado establecer

Ronald Jair Torres Correa era estudiante de octavo semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la que además hacía parte del Comité Curricular de su facultad. Su cuerpo fue entregado a la Fiscalía, que posteriormente lo devolvió a su familia, que lamentó la tragedia.