Mototaxistas de Siloé, en Cali, protestaron contra instalación de cámaras de fotomultas

Más de 60 motociclistas del sector de Siloé en la Comuna 20 de Cali protestaron de forma pacífica el lunes 15 de diciembre contra la instalación de cámaras de fotodetección por parte de la alcaldía tras considerar que la medida afecta su sustento diario y el derecho al trabajo de quienes dependen de esta actividad informal. Además, este martes 16 se han registrado bloqueos en otros sectores de la ciudad en contra de las mismas instalaciones y exigiendo justicia por la muerte de un motociclista en el que estuvo involucrado un agente de tránsito.

La manifestación se llevó a cabo en puntos estratégicos del occidente de la ciudad. Durante la jornada, autoridades y entidades garantes de derechos acompañaron a los participantes para evitar alteraciones de orden público.

Los mototaxistas señalaron que la instalación de cámaras de fotomultas puede generar un aumento de sanciones económicas. Además, aseguraron que no cuentan con alternativas laborales formales y estas multas agravarían la situación de decenas de familia que dependen del mototaxismo como única fuente de ingresos.

Los manifestantes pidieron a la administración distrital revisar las políticas de control de fotodetección y tener en cuenta el contexto social y económico de ese sector, así como las condiciones en las que laboran.

Una de las cámaras instaladas se encuentra frente al hospital del barrio Siloé. Las autoridades defendieron esta ubicación por los altos índices de siniestralidad vial y la cercanía con el centro asistencial.

Entidades como Enruta, antes CDAV, explicaron que estas cámaras no solo detectan infracciones como exceso de velocidad o cruce de semáforo en rojo, sino que también hace parte del sistema de videovigilancia para apoyar labores de seguridad y fortalecer las capacidades operativas de la Policía.

La alcaldía aún no se ha pronunciado al respecto de las protestas, pero en el anuncio de la instalación de las cámaras confirmaron que los recursos de fotodetección serán destinados a proyectos de transporte. Y reiteraron que las cámaras no entrarán en operación sancionatoria hasta que se cumpla el periodo pedagógico y se instale la señalización reglamentaria de advertencia.

La Defensoría del Pueblo hizo presencia en el sector de la protesta y compartieron un mensaje a través de su cuenta de X en apoyo a la protesta: “desde nuestro rol como garantes del derecho constitucional a la protesta pacífica, mediamos y velamos por la garantía de derechos de las y los manifestantes”.

La Secretaría de Movilidad de Cali ha sido cuestionada en los últimos días por diferentes aspectos, uno de ellos fue el accidente que involucró a un agente de tránsito que dejó como saldo la muerte de un motociclista tras una persecución. Y por otro lado las denuncias de las fallas en la red semafórica de distintos puntos de la ciudad que presentan intermitencias o se encuentran fuera de servicio.

Concejales de Cali han pedido al alcalde, Alejandro Eder, que le solicite la renuncia al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco. “Desde el año pasado yo lo dije aquí, que una situación como esta se iba a presentar y hasta que no hubiera un muerto, no se iba a detener el acoso, la presión, que se registra al interior de la secretaría de Movilidad contra los agentes de tránsito, pero no hicieron nada. No han capacitado a los nuevos agentes que hacen parte de la secretaría de Movilidad, no han generado un proceso psicológico para bajar la presión que reciben a diario, por trabajar más de 12 horas a sol y agua, además de las exigencias que tienen que cumplir vía acuerdos internos entre Movilidad y terceros, donde se les exige un monto determinado de comparendos mensuales, lo que genera situaciones tan nefastas como las ocurridas este miércoles en la ciudad”, afirmó la concejal María del Carmen Londoño Sanna.