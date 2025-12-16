Comienza el Aguinaldo Boyacense: esta es la programación y los artistas invitados

Imagen de referencia. La Plaza de Bolívar de Tunja será el escenario principal del Aguinaldo Boyacense. Foto: Alcaldía de Tunja

Tunja celebrará los 70 años del Aguinaldo Boyacense desde este martes 16 de diciembre hasta el lunes 22 con una programación musical, cultural y comunitaria que se desarrollará en la Plaza de Bolívar y en distintos sectores de la ciudad.

El acto de apertura oficial se llevó a cabo este martes 16 a las 10:00 de la mañana con la novena navideña en la plazoleta San Francisco. “Hoy celebramos 70 años del Aguinaldo Boyacense, una tradición que nos conecta y nos llena de orgullo. Invitamos a todos los tunjanos y visitantes a vivir esta edición con alegría, respeto y sentido de comunidad”, dijo el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov en la presentación de la programación.

Este año se contemplan actividades descentralizadas en barrios, veredas y espacios públicos. El secretario de cultura explicó que este año se reforzará la presencia del Aguinaldo en otros sectores de la ciudad como Caminata al Letrero de Tunja, Desfile de Carrozas y Comparsas “Navidades del Mundo”, Aguinaldo al Parque, Bríos de Alegría, Feria Pecuaria, Aguinaldo al Barrio, Aguinaldo en tu Vereda, entre otras.

La programación está dispuesta de la siguiente manera y con los siguientes invitados:

Martes 17 de Diciembre: “Así suenan los 80’s”

07:00 p.m. Concierto de Elefante y los íconos del eurodance Dr. Alban y Ace of Base.

Miércoles 18 de Diciembre: Noche para el Despecho

06:00 p.m. Tradicional Desfile de Carrozas y Comparsas.

07:00 p.m. Concierto de Luis Alfonso, Hebert Vargas, Ciro Quiñónez y la fiesta de Los Tupamaros.

Viernes 20 de Diciembre: Al Son del Acordeón

11:00 a.m. Desfile de Carros Clásicos saliendo de Unicentro.

Sábado 21 de Diciembre: Lo que viene es para bailar

11:00 a.m. Desfile de Motos Harley Davidson.

07:00 p.m. Concierto de Karen Lizarazo, Sanoa Orquesta y Son de Sophia.

Domingo 22 de Diciembre: El cierre de los 70 años es monumental

06:00 p.m. Último gran Desfile de Carrozas y Comparsas.

07:00 p.m. Concierto de Cierre con Nicky Jam, Yeison Jiménez, Jean Carlos Centeno y Pastor López Jr.

“Aguinaldo Boyacense es una tradición antigua que, hoy en día, se convirtió en un evento no solo para Tunja, sino a nivel nacional, (...) invito a los boyacenses que viven en otras ciudades que vengan, a su tierra y más para este evento”, mencionó el alcalde a Caracol Radio.

Además, el afiche conmemorativo rinde homenaje al territorio y a la esencia de la ciudad como “Ciudad del Frío”, con su protagonista que es el oso de anteojos que sostiene una bola de nieve con la Plaza de Bolívar.