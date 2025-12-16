Hinchas de Tolima lanzaron pólvora cerca del hotel donde se concentra Junior

A pesar de que el hotel Sonesta, en Ibagué, fue custodiado por la Policía, hinchas del Deportes Tolima detonaron pólvora en sectores cercanos. Foto: Archivo Particular

Un grupo de hinchas del Deportes Tolima lanzó pólvora como totes y voladores cerca a las instalaciones donde se hospeda el plantel del Junior de Barranquilla en Ibagué durante la madrugada previa al partido definitivo de la final de la liga Betplay de la segunda temporada del año.

Los hechos ocurrieron después del banderazo en apoyo que la hinchada realizó a su equipo tolimense. Tras esa concentración, varios aficionados se desplazaron en carros y motocicletas hasta el hotel Sonesta, donde llegó a alojarse el equipo barranquillero.

Al pasar por el sector hacían sonar las bocinas de sus vehículos y empezaron a detonar pólvora alrededor de las instalaciones. La situación se mantuvo con detonaciones repetidas.

Las autoridades que custodiaban la concentración del equipo pidieron refuerzos ante la persistencia de los hinchas del equipo local en sus alrededores, por lo que restringieron el uso de pólvora en la calle principal de acceso al hotel. Sin embargo, esto llevó a los aficionados a trasladarse a vías aledañas para seguir encendiendo la pólvora.

La acción estuvo dirigida contra el equipo que ocupa dos pisos del hotel con su plantel, cuerpo técnico y personal de apoyo, en la antesala del encuentro decisivo del campeonato.

¿Cuándo es la final del fútbol colombiano Tolima vs. Junior?

El partido se llevará a cabo este martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro a las 7:30 p.m. y las autoridades locales desplegarán un dispositivo de seguridad para garantizar el orden público durante la jornada deportiva con el despliegue de 1.000 policías, 400 logísticos, organismos de socorro y autoridades civiles, y la prohibición del ingreso a la hinchada visitante.

También, las autoridades locales decretaron ley seca en un amplio perímetro del estadio para controlar el orden público antes, durante y después del encuentro. Y tendrán planes especiales de seguridad en los sectores donde se concentra mayor afluencia de aficionados.

“Invitamos a todos los ciudadanos e hinchas a mantener un buen comportamiento, independiente del marcador, y a disfrutar del fútbol con tranquilidad, en convivencia y junto a sus familias y amigos”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Diego Mora.

El primer encuentro dejó un marcador de 3-0, ganando el Junior, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En Ibagué, los hinchas del Deportes Tolima esperan una remontada histórica de su equipo para ser campeones.