Mujer está en cuidados intensivos tras hacer reto con licor en discoteca de Cali

Imagen de referencia. La mujer se encontraba en una discoteca de Cali celebrando un cumpleaños con unos amigos. Foto: Getty Images/iStockphoto - Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

María José Ardila, de 23 años, resultó intoxicada luego de intentar un reto que implicaba tomar diferentes tipos de licor en cantidad. La joven se encontraba en una discoteca celebrando un cumpleaños junto a su grupo de amigos.

Según las declaraciones del padre de la mujer, el reto que le ofrecieron en la discoteca consistía en ingerir diferentes tragos de licor. Primero tomarse un “Cucaracho” en cinco segundos, luego tomarse tres tragos, después una cerveza sin parar. También, tomarse otros tres tragos sin las manos y otros trece segundos de aguardiente sin derramar nada. Finalmente, debía tomarse ocho tragos diferentes con pitillo.

Lea: Asesinaron dos líderes sociales en el Cauca y el Valle, ¿qué se sabe?

Al parecer, María José habría consumido casi todo el alcohol que proponía el reto, cuando expresó el desagrado en señal de que algo no estaba bien, y finalmente se desmayó.

“Tenemos las grabaciones y en algún momento dice este trago qué es. Después de que ella dice eso, se desmaya y al momento de desmayarse se le induce el vómito, broncoaspira y queda sin respiración”, contó el padre de la joven a Tu Barco, asegurando que la discoteca no contaba con equipos médicos que pudieran atender la situación.

El hombre también mencionó que la mujer fue reanimada en tres ocasiones debido a la gravedad de la situación. “En este momento está completamente entubada, con el cerebro hinchado”, agregó.

Manuel Pineda, presidente de Asobares, envió un mensaje en representación del gremio y aseguró que “hemos hablado directamente con el establecimiento, que también ha estado pendiente de la situación”. Además, aseguran que trabajarán para capacitar al personal que trabaja en sitios de entretenimiento nocturno para que tengan herramientas para afrontar cualquier complicación parecida.

Le puede interesar: El lío por obras que alcaldía de Santa Marta le habría frenado a la Gobernación

“Vamos a seguir trabajando con campañas de consumo responsable de la mano de la Secretaría de Salud con la campaña ‘Me voy de rumba y no me derrumbo’”, aseguró el presidente de Asobares.

El padre aseguró que no solo ella trató de cumplir el reto, sino que algunas personas más lo intentaron sin éxito. Por su parte, el esposo de la joven, decidió denunciar públicamente el hecho para que no ocurran situaciones similares.

“No quiero que le pase esto a nadie más. Los lugares tienen que tener conciencia: si te sirven los tragos, si te incentivan a beber, tienen responsabilidad sobre lo que pase”, expresó.