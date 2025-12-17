Bus de Copetrán cayó a un abismo en vía Bucaramanga-Arauca; hay un muerto y varios heridos

Según la información preliminar, el vehículo salió de la vía, en el kilómetro 60 de la vía La Soberanía, y cayó a un abismo. Foto: Archivo Particular

Un accidente de tránsito se registró este miércoles 17 de diciembre en la vía La Soberanía, zona rural del municipio de Toledo, Norte de Santander. El hecho involucró a un bus de la empresa Copetran que cubría la ruta Bucaramanga-Arauca.

Según la información preliminar, el bus transportaba cerca de 16 pasajeros al momento del siniestro. De ellos, una persona murió y al menos ocho resultaron heridas. El accidente ocurrió en el kilómetro 60 de este corredor vial en el sector conocido como Alto de Santa Inés, entre las veredas El Porvenir y El Encanto. El vehículo se salió de la vía y cayó a un abismo, rodando varios metros hasta quedar entre la vegetación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud de los heridos.

Tras el accidente, habitantes de la zona auxiliaron a los pasajeros mientras llegaban los organismos de socorro. Los heridos fueron trasladados al casco urbano del municipio donde reciben atención médica.

En videos se ve la zona de difícil acceso y personas con una cuerda para subir sostenidos de ella. También se escucha el llanto de un bebé que lleva cargado un hombre y otras personas auxiliando a otros pasajeros.

En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía y el Ejército, para apoyar la atención de la emergencia y para garantizar seguridad en el corredor vial donde han registrado presencia de grupos armados y recientes hechos de violencia.

Las autoridades adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis analizan un posible microsueño del conductor o una falla mecánica.

Los organismos de tránsito reiteraron el llamado a la responsabilidad de los conductores de transporte público y particular, en especial en esta época de mayor flujo vehicular.

Este hecho se registró pocos días después del grave accidente ocurrido en Antioquia, donde un bus que transportaba estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un abismo. El accidente dejó 16 estudiantes sin vida y el conductor también falleció.