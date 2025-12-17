Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Mujer habría asesinado a un hombre que hirió a su pareja tras presunto acoso en Medellín

El hombre que murió fue identificado como Jesús Adolfo Osorio Bedoya, de 62 años.

Redacción Colombia
17 de diciembre de 2025 - 09:23 p. m.
Imagen de referencia. El hombre asesinado habría sido violento e insistente con una invitación a bailar a la mujer que le propinó la herida, quien lo habría rechazado en varias ocasiones.
Imagen de referencia. El hombre asesinado habría sido violento e insistente con una invitación a bailar a la mujer que le propinó la herida, quien lo habría rechazado en varias ocasiones.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
En medio de una riña en un establecimiento comercial en el centro de Medellín, un hombre de 62 años fue asesinado y otro resultó herido el domingo 14 de diciembre.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Adolfo Osorio Bedoya, quien sufrió una herida de tórax durante el altercado que habría iniciado cuando invitó a bailar a una mujer, quien se encontraba acompañada por su pareja.

Según la información preliminar, la mujer rechazó dicha invitación y el hombre habría insistido de manera reiterada y agresiva, lo que generó un ambiente de tensión dentro del establecimiento y posteriormente una confrontación física entre el hombre y la pareja de la mujer, identificado como Emilio Ramírez García, de 43 años.

Durante la riña, Osorio habría lesionado inicialmente a Ramírez y eso habría provocado la reacción de la mujer, que en medio del forcejeo le propinó una herida de gravedad con un arma cortopunzante.

El hombre alcanzó a ser trasladado de urgencia a la Policlínica, pero falleció horas después debido a la gravedad de la lesión. Mientras que el otro hombre permanece estable y bajo observación médica en el mismo centro asistencial.

Por su parte, la mujer, que fue identificada como Shirley Vanessa Muñoz, de 26 años, fue capturada en el lugar y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio. Las autoridades adelantan la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y establecer si hay responsabilidades penales.

Este caso se suma a las cifras de homicidios registradas en Medellín en lo que va del año que, según cifras oficiales, se han reportado 330, de los cuales más de 100 estarían relacionados con hechos de intolerancia. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar conductas violentas.

Por Redacción Colombia

