Mujer y sus dos hijas murieron arrastradas por quebrada en Tuluá

Los cuerpos serán trasladados al casco urbano de Tuluá para las correspondientes diligencias.

Una tragedia se registró este domingo primero de febrero en zona rural de Tuluá, donde una mujer y sus dos hijas murieron luego de ser arrastradas por la corriente de una quebrada, en el corregimiento de Santa Lucía, tras las fuertes lluvias de los últimos días.

Según indicaron las autoridades, el hecho se presentó cuando Adriana Ante y sus dos hijas de 3 y 5 años, que se movilizaban en una motocicleta con una tercera persona, intentaron cruzar el afluente. Al parecer, una creciente súbita se llevó a las cuatro mujeres sin que la comunidad pudiera hacer algo para salvarlas en ese instante.

Ante lo ocurrido, habitantes de la zona y miembros del cuerpo de socorro hicieron la búsqueda de las mujeres, quienes fueron halladas muertas metros más abajo del río.

La cuarta persona, identificada como Olga Lucía Sánchez, habría alcanzado a ser rescatada con vida, con varios golpes en el cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial del corregimiento.

Según indicó el secretario de Gobierno de Tuluá, José Martín Hincapié, los cuerpos de la madre y sus hijas fueron trasladados a la parroquia de Santa Lucía, a la espera de su traslado a Tuluá para los actos correspondientes en Medicina Legal.

“Lamentamos estos hechos, inmediatamente nosotros nos pusimos en comunicación con la comunidad y de parte de nuestro alcalde se adelantaron los actos necesarios, entre esos la comunicación con Policía y Fiscalía”, indicó Hincapié, quien añadió que la alcaldía correrá con los gastos funerarios.

Adicionalmente, la alcaldía hizo un llamado a la comunidad a no acercarse a los ríos y quebradas ante las crecientes que se han venido dando por las fuertes lluvias de los últimos días, y que ya han cobrado vida en los últimos días, como el del hombre que se lanzó, al parecer realizando un reto, en el río Cauca, o la muerte de la niña de cinco años arrastrada por la corriente de un riachuelo en Puerto Frazadas.