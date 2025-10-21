Murió bebé de dos meses hallado en canal de Cali, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si hubo fallas en los protocolos de cuidado del bebé bajo custodia estatal. Foto: Pixabay

Un bebé de dos meses fue encontrado en un canal de aguas del barrio Ciudad Jardín en el sur de Cali el lunes 20 de octubre. El menor de edad aún tenía signo vitales cuando lo encontraron y fue trasladado de urgencia a la clínica Valle del Lili donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Según la información preliminar, el bebé habría sido retirado de la Fundación Chiquitines, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), quienes lo tenían bajo su cuidado.

El jefe de la seccional de Protección de Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Cali, teniente coronel Jairo Arturo Sanabria Vargas, dio a conocer que habría sido otro menor de edad quien habría sacado al bebé.

“Al llegar al sitio, se entrevistan con las funcionarias a cargo de estos menores, las cuales manifiestan que sobre las 6:40 a. m. notan la ausencia de uno de los bebés de una de las sala cuna. Al hacer la revisión de las cámaras, se logra evidenciar que la persona quien sustrajo a este bebé de esta sala cuna es otro infante de seis años de edad, quien decide tomarlo y lo lleva hasta el sitio, hasta una cuneta al interior de la institución”, explicó.

Por su parte, el personero Distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, expresó su indignación y exigió el esclarecimiento de los hechos. “Como garantes de los derechos de los niños y niñas, manifestamos nuestra profunda preocupación por este posible crimen, instando a distintos organismos a encontrar responsables, porque no se puede concebir que no se brinden medidas de protección por parte de establecimientos o entidades que tienen como función, ser operadores del Estado en la implementación de medidas de protección a menores víctimas de diferentes formas de violencia, que requieren del acompañamiento permanente para garantizar su bienestar”.

El funcionario reiteró la necesidad de garantizar la efectividad de las instituciones responsables y su capacidad de respuestas ante situaciones que puedan poner en riesgo la vida e integridad de los niños bajo su custodia.

“Se deben implementar acciones urgentes que garanticen la protección integral y los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo cuidado institucional, evitando que hechos como el acaecido en este 20 de octubre, vuelvan a repetirse, toda vez que la protección de la niñez debe ser una prioridad inaplazable y un compromiso permanente de todas las entidades del Estado”, agregó el funcionario.

Desde la Personería de Cali hicieron una solicitud para implementar acciones que refuercen los mecanismos de supervisión y control en los hogares de paso y fundaciones adscritas al sistema de protección estatal.

El cuerpo del menor de edad fue trasladado a Medicina Legal, donde realizan los exámenes forenses correspondientes para establecer las causas de la muerte y posible responsabilidades.

Mientras que la Fundación Chiquitines expresó en un comunicado que desde el momento en el que conocieron el hecho activaron todos los protocolos establecidos por la normativa vigente. “Se notificó a los organismos competentes, con quienes la Fundación está colaborando de forma plena para esclarecer las circunstancias con total claridad y transparencia. Las investigaciones adelantadas con máxima celeridad han permitido esclarecer cómo ocurrió la tragedia e informar de forma detallada a las autoridades. Por respeto y protección a todos los afectados, se mantendrá la reserva de esta información”, se lee en el comunicado.

Además, aseguraron que asumirán toda la responsabilidad que las autoridades determinen “con la convicción de que nada podrá mitigar la profunda tristeza y reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la protección de la niñez”.