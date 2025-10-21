Hallaron cabeza humana en un termo en Los Patios; posible ajuste de cuentas

Imagen de referencia. Las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los que dejaron el termo con una cabeza humana dentro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el municipio de Los Patios, Norte de Santander, un macabro hallazgo se registró el lunes 20 de octubre. Una cabeza humana fue encontrada dentro de un termo verde y envuelto en una bolsa negra, que fue abandonada cerca de una cancha conocida como La Polvorera, en el barrio La Esperanza.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del objeto abandonado. Al llegar los uniformados confirmaron que en su interior se encontraba la cabeza de un hombre aún sin identificar.

La Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaron la respectiva investigación y realizaron la inspección técnica del lugar, además de recolectar evidencias para identificar a la víctima en los análisis forenses.

Fuentes judiciales manifestaron que este tipo de hechos podrían estar vinculados con ajustes de cuentas entre estructuras criminales que operan en la zona como las bandas conocidas como AK-47 y Los Mexicanos, que se disputan el control del tráfico de drogas y otras economías ilegales en el municipio.

Por su parte, las autoridades analizan material de cámaras de seguridad cercanas para identificar a las personas que dejaron el termo y el momento en el que lo hicieron. También, desplegaron operativos de control en varios sectores para prevenir posibles retaliaciones.

La secretaria de seguridad y gobierno de Los Patios, Sandra Mora, expresó que el caso ha generado temor entre los habitantes. “Aún no tenemos información precisa de la identidad de la víctima. Para nadie es un secreto de las estructuras armadas que buscan una recomposición que vienen del Catatumbo y del vecino país, pero aún no se tiene información de los autores de esta acción macabra”, indicó.