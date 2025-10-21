Ataque en el que fue asesinado niño en Nariño (Antioquia) iría contra su padrastro

Los habitantes de Nariño, en Antioquia, hicieron una velatón por el niño asesinado en zona rural. Foto: Alcaldía de Nariño

Luego de que se registrara el asesinato de un niño de 13 años en su vivienda en zona rural de Nariño, en Antioquia, a manos de presuntos miembros del Clan de Oriente, las autoridades informaron que el ataque, al parecer, iba dirigido contra el padrastro del menor de edad, quien estaría involucrado en rentas ilegales.

El caso se registró el pasado fin de semana en la vereda La Balsora, hasta donde llegaron sujetos armados preguntando por una persona. Al ingresar a la vivienda, los sujetos escucharon ruidos en el baño, por lo que dispararon indiscriminadamente contra quien estaba allí, el joven de 13 años.

Sobre lo ocurrido, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, explicó que previo al crimen los delincuentes robaron un vehículo y asaltaron una estación de policía de la zona rural del mismo municipio.

“Hay dos involucrados, dos o tres personas. Tenían pasamontañas, armamento largo y corto. Fueron avistados en la vía principal y llegaron a la vereda La Balsora”, añadió el uniformado.

Sumado a esto, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que los sujetos también “hicieron un retén ilegal, atravesaron una chiva”, en la vereda La Montañita. Al conductor le habrían exigido el pago de una extorsión, según agregó la alcaldesa de Nariño, Erika Cardona Pérez.

En cuanto a las motivaciones del crimen, el coronel Rico aseguró que el ataque iría dirigido contra el padrastro del menor de edad, quien estaría involucrado en rentas ilegales tales como la minería ilegal o el narcotráfico. Sumado a esto, la Policía de Antioquia señaló que ya tendrían identificado a uno de los responsables del asesinato.

A la espera de los avances en las investigaciones, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, resaltó que la gobernación ofrece hasta COP 500 millones de recompensa por información de los responsables del asesinato del niño.

“Sabemos que la comunidad es bastante consciente, conoce muy bien quiénes son los implicados y esperamos que muy rápidamente nos entreguen esa información”, agregó el mandatario.