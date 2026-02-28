Murió Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle, Clara Luz Roldán; ¿qué pasó?

Jairo Prado y Clara Luz Roldán Foto: Archivo particular

La esfera política del Valle del Cauca está de luto por la muerte del abogado Jairo Prada, hijo de la exgobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, cuyo deceso se habría dado en su finca en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira.

“Hoy mi corazón está contigo, Clara Luz Roldán. No hay palabras que alcancen para nombrar un dolor tan profundo como la pérdida de un hijo. Jairo deja una huella imborrable; su luz y su recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones. Que Dios te conceda fortaleza y paz, y que el amor que te rodea sea refugio en medio de esta tristeza”, señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, tras conocerse la noticia.

¿Qué paso?

Primeras versiones indican que Prado fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en zona rural de Palmira. Aunque oficialmente no se ha dado información de lo ocurrido, al parecer, habría sido consecuencia de un accidente en la zona de la piscina.

Jairo Prado era abogado originario del Zarzal, donde el año pasado fue nombrado como notario municipal.

La muerte de Prado ha sido lamentada por varios políticos y funcionarios de la región. Sobre el hecho, el partido de La U indicó: “El dolor que embarga a nuestra directora Clara Luz Roldán por la pérdida de su amado hijo Jairo Alfonso es el dolor de toda esta familia política que la quiere, la respeta y la acompaña. Nos unimos solidariamente a ella y a sus seres queridos en este momento de tristeza absoluta”.

Por su parte, el concejal de Cali Roberto Ortiz señaló: “Estimada Clara Luz, en esta noche de dolor profundo, te abrazo con el alma entera, entre lágrimas y plegarias. Jairo, luz de bondad y sonrisa eterna, dejó huellas imborrables en tantos corazones, incluida mi familia y mis amigos empresarios”.

De igual forma, el candidato presidencial Roy Barreras escribió en sus redes sociales: “Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldán y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”.

Por su parte, el diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Carlos Felipe López López dijo: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Jairo Prado Roldán, hijo de la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán. En estos momentos de inmenso dolor, elevo una oración por el eterno descanso de su alma y acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia y seres queridos”.