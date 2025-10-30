Murió mujer que participó en peligroso reto con licor en discoteca de Cali

Imagen de referencia. María José Ardila broncoaspiró mientras cumplía un reto en el que debía tomar ocho shots con un pitillo. Foto: Pixabay

Se confirmó la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años, que sufrió muerte cerebral luego de intentar cumplir un peligroso reto con licor, en una discoteca de Cali, donde la joven celebraba sus cumpleaños el pasado fin de semana.

El lugar propone a los asistentes cumplir una serie de retos que tiene premios como COP 1,5 millones. Entre estos está tomar un “cucaracho” en cinco segundos, por el que dan un coctel; luego proponen tomar tres shots en cinco segundos, con lo que entregan una cerveza.

Así sucesivamente hay otros desafíos como tomar aguardiente por 13 segundos sin regarlo, hasta llegar a tomar ocho shots con pitillo, con lo que los asistentes se pueden llegar a llevarse el dinero.

“Faltándole como tres o cinco tragos para ganarse el reto, ella se desmaya, se vomita estando desmayada y broncoaspira”, explicó a medios locales Andrés Ardila, padre de la joven. La joven habría estado sin respiración por varios minutos, mientras la trasladaban a un centro asistencial.

Luego de esto, Ardila señala que vio a su hija morir tres veces, pues ya en la sala de reanimación los médicos tuvieron que estabilizarla en varias oportunidades, por lo que terminó intubada e ingresó a una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente se confirmó su muerte cerebral, por lo que la familia decidió desconectarla.

La alcaldía de Cali se pronunció sobre el caso

Ante lo ocurrido, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, explicó que la joven entró en estado crítico a urgencias, así como tuvieron que reanimarla luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Sumado a esto, desde la Secretaría indicaron que realizarán inspecciones de control en los establecimientos comerciales nocturnos y de venta de licor, así como capacitación para el manejo de emergencias provocadas por el consumo excesivo. “El alcohol tiene efectos en el organismo y su consumo excesivo puede llevar a estados críticos de salud e incluso la muerte”, añadió Escobar.

Familia de María José Ardila tomará acciones legales

Andrés Ardila agregó que los asistentes a la discoteca resaltaron que en el lugar no contaban con atención de primeros auxilios, ni acceso rápido a una ambulancia, así como los propietarios habrían podido ser negligentes en el traslado de la joven, por lo que hizo un llamado a no realizar estos retos, pero también indicó que tomarán las acciones judiciales correspondientes.

“Nadie de la discoteca la atendió; llamaron a un amigo porque los taxis no paraban creyendo que la niña iba borracha. Se perdió demasiado tiempo y esto conllevó este resultado”, añadió Ardila.

Por su parte, Manuel Pineda, presidente de Asobares, indicó que ha estado hablando con los propietarios del bar, quienes han estados pendientes del caso, así como recomendó “no participar en actividades virales que puedan poner en riesgo su propia integridad. Decirles a todos que vamos a seguir, desde el gremio, trabajando en capacitar en primeros auxilios a todo el personal que tenemos en los diferentes establecimientos y que vamos a seguir trabajando en campañas de consumo responsable”.