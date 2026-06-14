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Murió niño de nueve años durante una salida escolar en Cali

El accidente ocurrió en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi durante una jornada escolar del Liceo Anglo del Valle.

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Redacción Colombia
14 de junio de 2026 - 10:16 p. m.
El hecho se registró en una integración escolar en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, en Cali
El hecho se registró en una integración escolar en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, en Cali
Foto: Polideportivo de la Ciudadela Comfandi
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Un arco metálico de fútbol se desplomó sobre un estudiante de cuarto grado durante una jornada de integración escolar en el Polideportivo de la Ciudadela Comfandi, en Cali. El niño de nueve años era alumno del Liceo Anglo del Valle y fue trasladado de urgencias a la Clínica Valle del Lili, donde falleció por la gravedad de las lesiones.

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El accidente ocurrió cerca de las 10:50 a. m. del viernes 13 de junio de 2026, cuando un grupo de estudiantes se encontraba en la zona deportiva, en medio de una salida pedagógica. La estructura metálica cedió repentinamente sobre el menor. El docente encargado, la enfermera del plantel y un padre de familia que se encontraba presente brindaron los primeros auxilios de manera inmediata.

El niño fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, pero la gravedad de las lesiones causadas por el impacto le provocó la muerte.

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La familia del niño exigió que las autoridades asuman el caso y determinen con claridad las responsabilidades del accidente. Sus seres queridos manifestaron su dolor en mensajes de redes sociales: “Él era un niño brillante y su partida nos deja un dolor inmenso”.

Ante los hechos, la Secretaría de Educación Distrital de Cali, encabezada por Sara Mercedes Rodas Soto, lamentó el deceso y anunció el inicio de una investigación formal para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y revisar las condiciones del plantel.

El Subproceso de Inspección y Vigilancia activó los protocolos correspondientes y requirió al Liceo Anglo del Valle la entrega de un informe detallado con los soportes documentales del hecho, con el fin de establecer las responsabilidades. Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

Por Redacción Colombia

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Olegario (51538)Hace 42 minutos
Qué lío tan berraco para los profesores de hoy en día salir con muchachitos. La investigación arrojará que el director de curso no se hallaba, precisamente en ese momento, cuidando al niño, y tome su lío judicial con jugosa indemnización de por medio, que tendrá que sacar de su bolsillo. Moraleja: el que con niños se acuesta amanece orinado.

 

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