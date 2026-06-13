Las medidas de seguridad que Bucaramanga reforzará durante el Mundial de Fútbol

Imagen de referencia. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga reiteró que los controles continuarán de forma permanente. Foto: Alcaldía de Cali

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La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) busca prevenir incidentes viales relacionados con el consumo de alcohol durante el periodo de desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol. Por esto, el director de Tránsito, Jahir Manrique, explicó que durante el mes y medio en el que se realizará el torneo se incrementarán los controles con pruebas de alcoholemia en las vías de la ciudad para facilitar la detección de conductores en estado de embriaguez.

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“Vamos a fortalecer esos operativos para identificar y realizar pruebas de alcoholemia. Lo que estamos tratando es de cuidar a cada uno de los bumangueses y evitar que las personas conduzcan en estado de alicoramiento”, manifestó Manrique en medio de su invitación a los ciudadanos a disfrutar el campeonato mundial responsablemente, haciendo uso del transporte público y otras alternativas seguras en caso de consumir alcohol.

El director precisó que estas medidas se enmarcan en el Plan de la Vida, una estrategia institucional enfocada en reducir la accidentalidad, proteger la vida y fomentar una cultura vial segura en el área metropolitana. También tendrán un mayor impacto en puntos de la ciudad que fueron previamente identificados como críticos por la DTB, como los puntos de transmisión de partidos y zonas comerciales.

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Las autoridades recordaron a la ciudadanía que en Colombia las sanciones por conducir en estado de embriaguez pueden llegar a superar los 60 millones de pesos, además de la inmovilización de los vehículos y la suspensión o cancelación directa de la licencia de conducción.

Esta estrategia se da en medio de los esfuerzos de la alcaldía de Bucaramanga por fortalecer la seguridad vial de la ciudad. La entidad también informó que en lo corrido de 2026 han sido inmovilizadas 9.000 motocicletas en medio de trabajos conjuntos de control y seguridad entre la Policía Nacional, la Secretaría de Interior, la Dirección de Tránsito y el Ejército Nacional.