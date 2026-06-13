Capturan por homicidio a alias Guaza, cabecilla de banda delincuencial en Medellín

Alias Guaza, capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburra por presunta participación en homicidio. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a alias Guaza, señalado de ser el coordinador del grupo delincuencial común La Campiña de Robledo. El hombre era buscado por las autoridades por el delito de homicidio agravado, y tras la captura, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que “los homicidas tienen que entender que tarde o temprano van a ser encontrados”.

Lea: Asesinan en Palmira a “Salsa Mur”, reconocido comerciante y promotor de conciertos

La captura se dio en la comuna 5, Castilla, en el barrio Alfonso López, en medio de un plan de control y verificación de antecedentes llevado a cabo por cuadrantes de la policía. “Allí se confirmó que esta persona tenía una orden de captura vigente emitida por un juzgado especializado y entonces posteriormente fue capturado y puesto a disposición de las autoridades”, precisó Villa.

Alias Guaza, presuntamente, habría participado en el homicidio de Jesús Evelio Vergara, de 48 años. El asesinato ocurrió en Nueva Jerusalén, Bello, uno de los asentamientos informales más grandes de Colombia, hace 16 meses, el 13 de febrero de 2025. Según las autoridades, Vergara fue asesinado con armas cortopunzantes.

Lea: Conjuntos residenciales de Floridablanca enfrentan sanciones por manejo de basuras

Los agentes policiales constataron que el hombre tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Tercero Especializado del municipio de Bello, por lo que materializaron su captura. Además, recordaron que esta detención se suma a la realizada el 12 de febrero de 2026 por la SIJIN a un hombre también señalado de ser responsable del homicidio de Vergara.

El secretario de Seguridad afirmó que la Alcaldía de Medellín trabaja de manera articulada con la Policía Nacional para fortalecer la judicialización de estructuras delincuenciales: “hoy ambos señalados e implicados en este homicidio ya están en manos de la justicia y ese es el mensaje que estamos enviando aquí en Medellín. Quien atente contra la vida de cualquier persona no va a tener tranquilidad”.