Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Cali

Niña de cuatro años murió tras caer de un caballo en un restaurante campestre en Palmita

La Sijín asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
29 de diciembre de 2025 - 01:25 a. m.
Imagen de referencia. El restaurante tiene actividades recreativas con animales.
Imagen de referencia. El restaurante tiene actividades recreativas con animales.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En un restaurante campestre, en zona rural de Palmira, en el Valle del Cauca, se registró la muerte de una niña de cuatro años, luego de que se cayó de uno de los caballos que se encontraba en la zona recreativa del lugar.

Lea: El rezago que evidencia el naufragio de embarcación en Timbiquí

La Policía del Valle del Cauca explicó “que en el corregimiento de La Torre, Valle del Cauca, en un establecimiento abierto al público, se presentó un lamentable accidente en el cual una menor de 4 años de edad perdió la vida tras la caída de un semoviente”.

Primeras versiones indican que la niña iba acompañada por un guía, pero el sujeto perdió el control del animal, al parecer se asustó el caballo, por lo que ella cayó y quedó inconsciente. Aunque familiares y personas en el lugar intentaron auxiliarla, la menor de edad terminó falleciendo.

Sobre lo ocurrido, el coronel Pedro Pablo Astaíza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, indicó que las investigaciones, para esclarecer las causas de la muerte, quedaron en manos de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), que realizan entrevistas y evalúan las condiciones en las que se dio el accidente.

Le puede interesar: Capturaron a hombre acusado de propinarle brutal golpiza a su expareja en Baranoa, Atlántico

Sumado a esto, las autoridades pidieron a padres de familia y responsables de menores de edad a extremar los cuidados, especialmente en este tipo de actividades recreativas y en las festividades de fin de año, en la que los menores de edad también pueden verse afectados por el uso irregular de la pólvora.

De acuerdo con Medicina Legal, hasta septiembre de este año, se registraban 354 muertes de niños, niñas y adolescentes en el país, adicionalmente 541 fueron asesinados.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

niña

muerte

caballo

caída

restaurante

Palmira

Valle

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.