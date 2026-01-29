Niña de seis años murió tras ser arrastrada por una creciente en zona rural de Tuluá

Imagen de referencia. El operativo de búsqueda de la menor de edad se extendió por más de 20 horas. Foto: Istock

En el corregimiento de Puerto Frazadas, jurisdicción de Tuluá, Valle, una niña de seis años fue arrastrada por una creciente del río Frazadas el martes 27 de enero. Los organismos de socorro activaron la búsqueda, que se extendió por más de 20 horas, hasta que hallaron el cuerpo de la menor de edad.

Según la información de las autoridades, la menor de edad se encontraba en compañía de sus abuelos y su hermano cuando fueron sorprendidos por una creciente. Pese a que los adultos y el otro menor de edad lograron salir, la niña fue arrastrada por la fuerza de la corriente.

El secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Tuluá, José Martín Hincapié, aseguró que tras conocerse el caso activaron los protocolos de emergencia. Y 70 personas, entre voluntarios y organismos de socorro participaron en la búsqueda.

“Se trata de una menor de 6 años que cayó al río Frazadas, en la parte rural del municipio de Tuluá, en la zona de media montaña, desde este martes hacia las 6:30 p. m. Desde ese momento se activó el protocolo de búsqueda y hoy miércoles, a las 4:00 p. m., el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tuluá logró ubicar el cuerpo, el cual fue trasladado a Medicina Legal”, informó Edwin Triana, coordinador de Gestión del Riesgo de Tuluá.

Además, las autoridades municipales informaron que la familia está recibiendo acompañamiento psicosocial y con los trámites en Medicina Legal para la entrega del cuerpo de la menor de edad.

“La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo está realizando el acompañamiento psicosocial a la familia y adelantando los trámites correspondientes al auxilio funerario, teniendo en cuenta que se trata de una familia de escasos recursos”, agregó Triana.