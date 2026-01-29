¿Quiénes eran los pilotos del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander?

El avión cayó en zona rural entre Hacarí y La Playa. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El accidente aéreo que se registró el pasado miércoles 28 de enero en la vereda Curasica, en La Playa de Belén, dejó 15 personas muertas que se movilizaban en un avión que operaba para Satena y cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Además de los 13 pasajeros, entre los que estaba el representante a la Cámara Diógenes Quintero, fallecieron dos tripulantes: los capitanes Miguel Vanegas Baquero y José Joaquín de la Vega, ambos con más de 20 años de experiencia.

Lea: En la zona donde se accidentó el avión de Satena ya se había presentado una emergencia similar

Por un lado, el capitán Miguel Vanegas Baquero, quien tenía licencia para volar desde 1996, registraba más de 10.000 horas de vuelo sin ningún tipo de incidente. Adicionalmente, había operado en rutas exigentes como lo son Vichada, Leticia y Medellín.

De igual forma, desde hace ocho años trabajaba para la empresa Searca S.A., que es la aerolínea propietaria del avión que se accidentó (operaba para Satena), que tiene más de 20 años de experiencia en vuelos chárter de tipo comercial de pasajeros.

Sobre lo ocurrido, su hermano Gabriel Vanegas indicó a Caracol Radio que era una persona muy estricta y cuidadosa con la seguridad aérea. “Él hizo una actualización en Estados Unidos hace poco. Yo espero los resultados de la investigación porque se me hace muy raro; mi hermano era muy cuadriculado porque sabía lo que estaba haciendo, no entiendo”.

Le puede interesar: Lluvias en Medellín: cayó en un día la misma cantidad de agua que suele caer en un mes

Adicionalmente, alertó que con el aumento de las rutas operacionales de Satena, que se ha venido dando dentro de un plan de expansión, tenía demasiada carga laboral. “Él me decía que vivía casi al límite (...). Él me decía que tenía muchos vuelos, me imagino que porque era uno de sus mejores pilotos, pero no tenían que sobrecargarlo”.

En cuanto a lo personal, Gabriel describió a Miguel Vanegas como una persona alegre, cariñosa, dedicada a su mamá y hermano, pero también a su esposa y sus dos hijas, que son menores de edad, y con quienes vivía en Medellín.

El copiloto José Joaquín de la Vega

Por su parte, el capitán José Joaquín de la Vega, quien iba como copiloto, y tenía los mismos años de experiencia de Vanegas Baquero, comenzó su vida aérea en las Aerolíneas Centrales de Colombia. Era oriundo de Medellín y, tras el fin de la empresa, se había dedicado a vuelos privados y regionales.